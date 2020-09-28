شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل حداد لسرقته فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، للمرة الثانية حبس ربة منزل متهمة بقتل حداد، لسرقته في مدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وواجهت النيابة العامة المتهمة بالتحريات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية، والتي أفادت أن المتهمة اعتدت على المجني عليه باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير.

وتابعت التحريات، أنه فى الصباح توجهت المتهمة إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجني عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكى واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ (600 جنيه) من حافظة نقوده ووضعت "قفل" على باب الشقة من الخارج وهربت.