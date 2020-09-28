الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر تعامل بنوك الدم الخاصة مع بلازما متعافى كورورنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار رقم 595 لسنة 2020، والذى يحظر على بنوك الدم الخاصة التعامل مع بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بغرض حقنها للمرضى المصابين بالفيروس. وذكرت الوزارة فى قرارها، أنه فى حال المخالفة تُطبق العقوبات المنصوص عليها رقم 178 لسنة 1960 المشار اليه. ونشرت الوقائع المصرية القرار اليوم وجاءت التفاصيل كالتالى : يحظر على بنوك الدم الخاصة التعامل مع البلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا بغرض حقنها للمصابين بالفيروس وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها فى القانون 178 لسنة 1960.

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