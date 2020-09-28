شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة والشباب يسيطرون على قوائم انتخابات مجلس النواب.. 284 سيدة تترشحن على 8 قوائم.. وزوجات الشهداء يتصدرن المشهد.. وأكثر من 90... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صراع ساخن مُرتقب بين القوائم المُشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية لقوائم المرشحين للمجلس التشريعى القادم، حيث يتنافس بدائرتى قطاع غرب الدلتا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، فيما يتنافس بدائرة قطاع شرق الدلتا قائمتى من أجل مصر وأبناء مصر، أما فى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا فتشتعل المنافسة بين قائمتى من أجل مصر وتحالف المستقلين.

وبالنظر إلى تشكيل القوائم الانتخابية نجد أن المرأة والشباب قد حصدا نصيب الأسد من المترشحين، فقد حصلت المرأة على نحو 50% من مرشحى القوائم، حيث بلغ عدد السيدات المترشحات ضمن القوائم الـ8 على مستوى الجمهورية نحو 284 سيدة، بالإضافة إلى التواجد الشبابى اللافت بالقوائم حيث دفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحدها بـ26 مرشحا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، فى حين بلغ عدد الشباب المترشحين عبر القوائم نحو 90 شابا.

وحصدت القائمة الوطنية من أجل مصر نصيب الأسد من النواب الحاليين حيث يترشح ضمن قوائمها الأربعة فى كافة القطاعات نحو 95 نائبا حاليا يأتى على رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالى وعدد من الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان الحالى منهم الدكتور عبد الهادى القصبى والمهندس أحمد السجينى والنائب أشرف رشاد والمهندس ياسر عمر شيبة وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين كان لهم دورا فعالا على مدار الأعوام الماضية من الفصل التشريعى الأول.

واستكمالا للدور الوطنى ضمت القائمة تمثيل لزوجات الشهداء، وذلك تكريما لهم وتخليدا لذكرى الشهداء، ومنحهم الفرصة فى التعبير عن هذه الشريحة بالمجتمع تحت قبة مجلس النواب، وهم إيمان عبد القادر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهى أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبد الحميد عيد حسن، كما ضمت القائمة رحاب عبد الغنى، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذى استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء، إلى جانب الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، بعد اعتذار زوجة الشهيد أحمد المنسي.

فى الوقت نفسه ضمت القائمة وجوه إعلامية بارزة مثل الإعلامى يوسف الحسينى، الذى انضم إلى حزب مستقبل وطن مؤخرا، وكان متحدثا باسم القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ ولا يزال للنواب، كما ضمت من الرياضيين كابتن أحمد حسن قائد الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى عن محافظة المنيا.

وفى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ35 نائبا حاليا، و50 سيدة، و32 شاب، و9 مسيحيين، أما فى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فقد دفعت القائمة بـ34 نائبا حاليا إلى جانب الأمين العام السابق لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، و50 سيدة، و8 مسيحيين، و25 من الشباب.

وفى هذا الإطار فقد كشفت الكشوف المبدئية للقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن ترشح الفنان هانى رمزى احتياطيا ضمن القائمة عن محافظة المنيا، حيث جاء رقم الفنان هانى رمزى فى القائمة الاحتياطية (46) ويقابله فى القائمة الأساسية شقيقه المستشار إيهاب رمزى.

أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فقد تم الدفع بـ15 نائبا حاليا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، و21 سيدة منهن سامية توفيق زوجة الشهيد محمد فضل الله، و10 من الشباب، و3 مسيحيين، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تم الدفع بـ10 نواب حاليين، و21 سيدة، و15 من الشباب.

أما قائمة نداء مصر فتشارك فى دائرتين وهما دائرة قطاع غرب الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا فقد دفع القائمون على قائمة نداء مصر بـ32 شخصية عامة، و3 مسيحيين، و2 من الشباب، و21 سيدة، وفى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد تم الدفع بـ71 شخصية عامة و6 من الشباب، و9 مسيحيين، و50 سيدة، و3 من ذوى الإعاقة.

وتنافس قائمة أبناء مصر فى دائرة قطاع شرق الدلتا حيث دفعت بـ34 شخصية عامة، و3 مسيحيين، وشاب واحد، و21 سيدة، وينافس تحالف المستقلين فى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودفع بـ50 سيدة و10 مسيحيين و2 من الشباب.