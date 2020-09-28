شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة لاعب تركى تعرض مليون دولار على قاتل مأجور لتصفية زوجها طمعا بالميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت زوجة لاعب كرة القدم التركى السابق إيمره أشيك 1.3 مليون دولار على قاتل مأجور لتصفية زوجها طمعا فى الميراث، وذكرت تقارير إعلامية تركية أن السلطات وجهت لـ"يجمور أشيك"، البالغة من العمر 27 عاما، تهمة الاستعانة بقاتل مأجور لقتل زوجها إيمره، عقب تقدم الأخير بطلب للطلاق بذريعة خيانة "يجمور" له.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "يجمور" دفعت المبلغ لقاتل محترف لقتل زوجها، بعدما رفض عشيقها وهو إردى سنجر تنفيذ هذه المهمة، وأشارت صحيفة "ديلى ستار" إلى أن "سنجر" أخبر المدعين العامين فى تركيا بالمعلومات التى يمتلكها، وكشف أمر "يجمور" أمام زوجها.



اللاعب التركى إيمره أشيك وزوجته يجمور أشيك

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن "سنجر" اتصل بالقاتل المأجور الذى تم اعتماده لتنفيذ الجريمة، مؤكدا وجود علاقة تربطه بـ"يجمور"، وكشفت الصحيفة التركية أن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية أوردت تصريحات لـ"سنجر" أوضح فيها أن الهدف الرئيسى لخطة "يجمور" هى الحصول على الميراث بعد وفاة إيمره.

وأوضح سنجر، أن رفضه قتل إيمره أثار غضب "يجمور" التى عرضت عليه سلاح الجريمة، وشرحت له كيفية التخلص من الجثة لاحقا، وتم وضع كل من "يجمور" و"سنجر" رهن الاحتجاز فى انتظار المحاكمة بتهمة محاولة القتل العمد، فيما وسبق لـ"إيمره" أن لعب لصالح عدد من الأندية التركية مثل "جلطة سراى" وفنارببشخة، وبشكتاش، كما حقق الفوز فى 34 مباراة دولية لعبها مع المنتخب التركى، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.