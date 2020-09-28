السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأفيون والهيروين بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ه.ع.أ" 23 سنة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول" والأفيون والهيروين بدائرة قسم أول سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول والأفيون والهيروين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد 5 لفافات من الهيروين وقطع الافيون وسرنجات من المواد المخدرة كانت معدة للبيع وشرائط من الترامادول ،وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوما، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
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