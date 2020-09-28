شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تؤكد أن الولايات المتحدة تتبع سياسة لا إنسانية ضد كوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إدانة بلاده الشديدة لتغليظ واشنطن عقوباتها ضد كوبا، واصفًا هذه السياسة بغير الإنسانية واللاشرعية.

وقال لافروف ـ في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/- :"ندين بشدة هذه السياسة غير الإنسانية وغير الشرعية من قبل واشنطن .. وكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتشديد الضغوط على هافانا عبر العقوبات تقيّد الحقوق الطبيعية المطلقة لمواطني كوبا بل الولايات المتحدة، وهي غير شرعية على الإطلاق وتخرق بشكل صارخ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "أن هذا الأمر أصبح أكثر وضوحًا خاصة في هذا التوقيت، لأنه من بالغ الأهمية أن تبدي كل الدول على خلفية الانتشار النشط لعدوى كورونا، الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر والتخلي عن الحروب التجارية والعقوبات؛ لتوحيد الجهود لمكافحة هذه المصيبة المشتركة بناء على التفاهم والتضامن والدعم المتبادل".

وتابع قائلًا: "إن واشنطن رغم ذلك، تظهر من جديد إيمانها باستثنائيتها وبأنه يمكنها فعل كل شئ عبر تأجيج الهستيريا المعادية لكوبا"، مؤكدًا أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم الدعم اللازم لشريكها الاستراتيجي وصديقها المتمثل بجمهورية كوبا.