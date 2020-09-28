الجيش اليمني يحقق خسائر بشرية ومادية لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش اليمني من تكبيد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية بنيرانه وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الاثنين/ - أن الجيش اليمني استهدف تحركات ميلشيا الحوثي في جبهة نهم، وتمكنوا من إحراق اثنين أطقم قتالية وسقوط من على متنها بين قتيل وجريح.
كما استهدفت مقاتلات التحالف بـ6 غارات تجمّعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي في جبهات نجد العتق وصلب والجمايم وأسفرت الغارات عن تدمير ما لا يقل عن 10 أطقم وسقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
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