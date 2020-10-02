شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب .. ومذيعة الجزيرة الشهيرة تصف ايفانكا بالدجاجة .. شاهد الصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية وسيلة عولمي المذيعة بقناة الجزيرة، صورة غير لائقة لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قمة العشرين التي عقدت في اليابان.

ويظهر في الصورة ابنة "ترامب" تمر من أمام قادة الدول المشاركين في القمة أثناء جلوسهم جنبًا إلى جنب، ويظهر في الصورة تحرش الجميع بابنة ترامب من خلال نظراتهم لها، بينما يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو ينظر إليها من الأسفل، بينما يراقب الرئيس الأمريكي نظرات المشاركين إلى ابنته.

وعلقت وسيلة عولمي على الصورة قائلة": يقول المثل كان ديكان يعيشان بسلام حتى ظهرت دجاجة .. ولهذه الصورة نقول كان القادة يجتمعون بسلام حتى مرت #ايفانكا".



فيما علقت الإعلامية بقناة الجزيرة آنيا الأفندي قائلة": دجاجة تبيض ذهب لوالدها"، وعلقت فتاة أخرى قائلة": لا وابوها فرحان بالعنين إلي كلها بتتبصبص عليها صحيح إنه تيس"، فيما قال أحد المعلقين": محمد بن سلمان ينظر للأسفل".

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