نسرين طافش تحاول تغطية جزء حساس من جسدها بعد انكشافه (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٧ مساءً (دوت الخليج - خاص)

أشعلت الفنانة السورية الجميلة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي باطلالة جريئة. وظهرت نسرين طافش في صورة جديدة نشرتها على حسابها الرسمي في "انستجرام" مرتدية حمالة صدر بيضاء واضعة يدها اليمنى على صدرها في محاولة لإخفاءه. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بصورة شبه عارية.. شاهد نجمة "موت أميرة" تفاجئ متابعيها بأجرأ إطلالة إغراء (صور) بعد الرولز رويس.. أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري طائرة خاصة (شاهد) بالأدلة القاطعة.. إنفصال ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو رسمياً (شاهد) توضيح عاجل من ديما بياعة بشأن تعليقها المسيء لزوجها وانفصالهما (صور) شاهد.. الموهبة الصغيرة حلا الترك كيف أصبحت تضج أنوثة صاخبة وجمالاً ساحرا "لي لي" أحمد حلمي تغني وترقص بحركات مثيرة من داخل غرفة نومها.. فيديو تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو) ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور) شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور) بملابس مكشوفة.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها في البحر (صور) بعد يومين من دفن أمير الكويت.. الفنانة شمس تظهر بالملابس الداخلية وتثير غضب الجماهير دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور) ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وعقب دقائق من نشر صورتها الجديدة انهالت تعليقات المتابعين الذين تغزل غالبيتهم بجمالها فيما تلقت انتقادات من بعض المتابعين بسبب جرأتها. جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل “الوجه الآخر” الذي يشاركها بطولته الفنان ماجد المصري.

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