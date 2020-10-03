نجمة "موت أميرة" تفاجئ متابعيها بأجرأ إطلالة إغراء (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٦ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل موت أميرة ، الشابة شيراز ، صورًا جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خطف أنظار الجمهور .

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وتنوعت مشاهد إطلالة الفنانة شيراز، في الخمس الصور التي احتوتها، من حيث الحركات ووضعية الجلوس ونظرات عينيها الساحرتان، أما الملابس القصيرة ذات اللون الأزرق فظهرت بها في اللقطات الخمس ، وبدت مكشوفة الصدر مع الساقين والفخذين بالكامل.

وحظيت إطلالة الإغراء الجريئة لنجمة " موت أميرة" بتفاعل كبير من قبل متابعيها ، واجمعوا على أنها تتفوق على جميع قريناتها الفنانات في الوطن العربي، جمالاً ورقة وإثارة، وأبدوا انبهارهم بجراءة نجمتهم وإعجابهم بظهورها الرائع والمثير، الذي أسعدهم.

وكانت الفنانة اللبنانية شيراز، قد كشفت مؤخرا عن توقيعها عقد مسلسل جديد، ونشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع إنستغرام، يظهرها وهي توقع مع إحدى شركات الإنتاج على عقد انجاز المسلسل، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها السابق "موت أميرة" ، وبرزت من خلاله فيه موهبة شيراز التمثيلية بقوة الى جانب موهبتها في الغناء.

يذكر ان الفنانة شيراز اطلقت في عام 2010 أغنية لياليك، وتبعتها بألبوم يحمل نفس الاسم في 2011 ، واصدرت بالتعاون مع الفنان الإيطالي آدام كلاي أغنية "سهرت عيوني" في 2011، وهي عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وفي مايو 2014 أصدرت أغنيتها المنفردة أموت وانساك، من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك وغنتها باللهجة المصرية.

وولدت باميلا سعادة المعروفة بإسم الشهرة شيراز، في 19 سبتمبر عام 1993 في منطقة جونية بلبنان ، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2008.



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