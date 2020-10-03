نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر عار بالكامل.. تسريب صور فاضحة للسلطانة نوربانو مع صديقها (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٥ مساءً (دوت الخليج - خاص)

التقطت عدسات المصورين صوراً للنجمة التركية ميرفي بولغور بطلة مسلسل حريم السلطان مع صديقها المقرب يوسف ديريك أثناء تجولهما في حي بيبيك بأسطنبول أمس الجمعة. وظهرت النجمة التركية في الصور التي نشرها حسابات تركية مرتدية فستان أسود قصير كشف صدرها بشكل فاضح ماعرضها لانتقادات المتابعين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: تلقت ردًا عنيفاً.. ياسمين صبري تستعرض طائرة ويخت خاصين بها (فيديو وصور) كيف يُمكن تقسيط المخالفات في السعودية.. وهل يتم مضاعفة قيمتها بعد شهر؟.. «المرور» يجيب بملامح مختلفة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. والجمهور: فتاة عشرينية نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بصورة شبه عارية.. شاهد نسرين طافش تحاول تغطية جزء حساس من جسدها بعد انكشافه (شاهد) نجمة "موت أميرة" تفاجئ متابعيها بأجرأ إطلالة إغراء (صور) بعد الرولز رويس.. أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري طائرة خاصة (شاهد) بالأدلة القاطعة.. إنفصال ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو رسمياً (شاهد) توضيح عاجل من ديما بياعة بشأن تعليقها المسيء لزوجها وانفصالهما (صور) شاهد.. الموهبة الصغيرة حلا الترك كيف أصبحت تضج أنوثة صاخبة وجمالاً ساحرا "لي لي" أحمد حلمي تغني وترقص بحركات مثيرة من داخل غرفة نومها.. فيديو تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو) ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور) شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وكانت عدسات المصورين رصدت مؤخراً ميرفي وحبيبها الجديد رجل الأعمال الشاب الشهير هاكان سابانجي في مشهد رومانسي بأحد شواطئ منطقة الاتشاتي في مدينة أزمير عند تبادلهما قبلة ساخنة. وظهرت النجمة التركية الشهيرة بشخصية السلطانة نوربانو عن دورها في مسلسل حريم السلطان مرتدية مايوه قطعة واحدة، وبدت في قمة الرومانسية مع حبيبها.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصدر عار بالكامل.. تسريب صور فاضحة للسلطانة نوربانو مع صديقها (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.