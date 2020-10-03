فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية مراد علمدار بطل "وادي الذئاب"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

استعان الفنان التركي محمد نجاتي شاشماز الشهير بمراد علمدار مؤخرا بالشرطة ضد طليقته ناجيهان، بعد أن رفضت الأخيرة طلبه برؤية ولديه.

شاشماز عاد حديثاً من أوكرانيا، وأراد رؤية نجليه الذين يقيمان مع والدتهما، إلا أنه تفاجأ برفض ناجيهان لطلبه، وتحججت بضرورة مرور 14 يوماً، وهي فترة حضانة الفيروس، للتأكد من سلامته وعدم اصابته بالمرض خلال رحلته خارج تركيا، الأمر الذي أشعل غضب النجم التركي.

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كل محاولات شاشماز في اقناع زوجته برؤية طفليه باءت بالفشل، الأمر الذي دفعه للاستعانة بالشرطة والمحامين، وبالفعل نجح في أخذ طفليه بعد ساعتين انتظار في سيارته أمام منزل زوجته.

وكانت ناجيهان اتهمت شاشماز في دعوى الطلاق بممارسة بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها.

يُذكر أن بطل سلسلة «وادي الذئاب» تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر كاشيكشي زوجها شاشماز بـ 21 عاماً، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أكتوبر 2013، واطلقا عليه اسم «علي نادر»، كما انجبت نجاهان لشاشماز مولودهما الثاني يوليو 2017، واطلقا عليه اسم «يوسف أمير».

ودخل النجم التركي في صراع قضائي مع زوجته نجاهان، حيث رفع كل منهما دعوى طلاق، وطالب شاشماز في دعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته نجاهان كشيكجي، بتعويض مادي بقيمة 10 مليون ليرة، بالإضافة لحضانة الطفلين، كما طالب بمنع سفر الطفلين خارج تركيا، حيث أن والدتهما تحمل الجنسية الألمانية.



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