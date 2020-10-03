نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالمايوه.. مذيعة مصرية تشعل جدلاً واسعاً بعد كشفها أردافها وصدرها للجمهور (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٩ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت المذيعة المصرية في راديو الغد سابقا، دالا المهندس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستغرام "، قبل قليل، بصور جريئة وحديثة لها .

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وأثارت الصور التي ارتدت فيها ملكة جمال مصر لعام 2019، المايوه الذي كشف معظم جسدها بما فيه أردافها وصدرها، موجة جدل واسعة النطاق على إنستغرام، وعلق متابعون قائلين "الصيف عاد بقوة " ، "نحب الصيف وما بدنا شتاء " ، "مش كنت في مسابقة ملكة جمال مصر رافضة تلبسي المايوه والآن لبستيه" ، "كفاية فسق" .

كما علق آخرون بالقول: "أنت اية في الجمال" ، "بجد ما شفنا بجمالك " ، "ربي يديم هاي الضحكة والجمال" ، "قمر يخرب بيت هالجمال".

ومؤخرًا أطلت المذيعة المصرية السابقة في راديو الغد ، دالا المهندس ، على متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بخدين ورديين، وبعينين ساحرتين وجسد مفعم بالأنوثة.

وقامت دالا المهندس ، بحركات إغراء لجمالها وجسدها في ثلاث صور حديثة، ارتدت لها بنطلون جينز أزرق وفانيلة بيضاء وفوقها قميص اصفر ، واسدلت شعرها الناعم على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة.

وعلقت ملكة جمال مصر على مشاركتها قائلة : "تصبحون على خير" ، وعلى الفور رد عليها العديد من متابعيها التحية بمثلها، واضاف اليها كلمات إعجاب بإطلالتها وأخرى تتغزل بجمالها وقوامها وسحر عينيها وبخديها المتوردة.

وقال متابع متغزلاً بالمذيعة دالا المهندس "عينيك الواسعتين الجميلتين وخديك الورديين علامة من علامات جمالك العربي الساحر ".

وعلق آخر ممازحًا : "ربنا يبعد عنك أبو هشيمة يا بنتي " . ومن ضمن التعليقات الكثيرة كتب متابع : " رائعة جدا. . خدين ورديين وعيون ساحرة وجسم مفعم بالأنوثة".

دالا المهندس ، هو اسم الشهرة للشابة داليا محمود علي المهندس، التي خطفت لقب ملكة جمال مصر عام 2019 ، وتبلغ من العمر 24 عام.

التحقت بكلية اللغات والترجمة القسم الإيطالي، ثم طورت من مواهبها بعيدًا عن دراستها، حيث عملت كمذيعة في راديو الغد لثلاث سنوات ، ومترجمة لإحدى الشركات الكبرى لمدة أربع سنوات ، وهي ايضا خبيرة تجميل.



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