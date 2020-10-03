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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للظهور من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بصحبة بناتها، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

ومن حين لأخر رغم ابتعادها عن التمثيل تحتل النجمة المعتزلة قوائم الأكثر بحثًا عبر جوجل.

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هكذا كانت “جيهان نصر” قبل الشهرة وقبل زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي بـ18 مليون دولار (شاهد)

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جيهان نصر التي تزوجت سابقا من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، وحصلت على مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن. بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، والكليبات الغنائية في فترة التسعينيات قبل أن تشارك كممثلة، وتصبح نجمة في تصنيفات للجمهور.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الكليبات الغنائية التي شاركت فيها جيهان نصر:

"مش هرجع"

شاركت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في فيديو كليب "مش هرجع"، الذي قام بغنائه المطرب علاء عبد الخالق، وذلك عام 1990.

"داري"

تعاونت الفنانة جيهان نصر مرة أخرى مع المطرب علاء عبد الخالق في فيديو طليب "داري"، عام 1990، حقق وقتها نجاحًا كبيرًا.

"ياناس"

كما شاركت جيهان نصر في فيديو كليب "ياناس"، الذي غناه المطرب مصطفى قمر، عام 1992، من ضمن أغاني ألبوم "لياليكي"، يعتبر هذا الكليب من أشهر الكليبات التي شاركت فيها جيهان نصر، حقق نجاحًا في ذاك الوقت.

الأعلانات

جيهان صنعت شهرة كبيرة أيضا في مجال الإعلانات ، إذ تقاسمت إعلان لفساتين الزفاف مع الراحلة ميرنا المهندس عام 1991.

جيهان نصر من أشهر نجمات التسعينات، شاركت في عدد من الأعمال أبرزها "المال والبنون"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "الحلو مايكملش"، واعتزلت الفن عام 1998، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي.

المصدر: مصراوي