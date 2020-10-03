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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مقطع فيديو يوثق طواف أولى أفواج المعتمرين حول الكعبة المشرفة، بعد دخولهم إلى المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة، نشرت على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”؛ صورًا للفوج الأول من المعتمرين أثناء مطابقتهم تصريح العمرة على “تطبيق اعتمرنا”؛ استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة.

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شاهد.. أولى أفواج المعتمرين تطوف حول الكعبة في “المسجد الحرام”



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وقالت الوزارة في رسالة للمعتمرين: “عزيزي المعتمر: ضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها بحيث يكون وصولكم (محرمين) لمراكز التجمع المخصصة لاستقبالكم ونقلكم مباشرة للمسجد الحرام”.

ويحتضن المسجد الحرام، اليوم الأحد، أول فوج من المعتمرين، بعد قرار تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.