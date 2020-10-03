نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘أردوغان’’ يوجه رسالة إلى ‘‘ترامب’’ بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "أردوغان" في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، يوم الجمعة: "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، التي ثبتت إصابتها بـ (COVID-19)".

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وأضاف: "آمل بصدق أن يتغلبا على فترة الحجر الصحي دون مشاكل وأن يستعيدا صحتهما في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن "ترامب" عن إصابته وزوجته بفيروس "كورونا"، وقال في تغريدة ، إنه "ثبتت إصابتنا بفيروس (كورونا)، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا".

وجاء ذلك عقب تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي رافقت "ترامب" في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بكورونا.

المصدر: وكالات