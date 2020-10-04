شاهد.. فنانة صاعدة تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - خاص)

خطفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الأنظار بعد ظهورها بنيو لوك جديد في جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً. وشاركت عرفة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صوراً بدت فيها بأنوثة طاغية بعد صبغ شعرها باللون الأحمر وظهورها برشاقة لافتة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بمشهد ساخن.. نسرين أمين تقتحم سباق التعري.. ومتابعوها: منظر خرافي (فيديو) مستقبل "عصام الحضري" في مهب الريح بعد تسريب فاضح لزوجته.. شاهد بعد صدق توقعاته بمقتل "الفغم".. ميشال حايك يتنبأ بمصير "سعود القحطاني" هل ظهرت حمالة صدر مذيعة الجزيرة علا الفارس في هذه الصورة؟.. شاهد بالمايوه.. مذيعة مصرية تشعل جدلاً واسعاً بعد كشفها أردافها وصدرها للجمهور (صور) فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية مراد علمدار بطل "وادي الذئاب" تلقت ردًا عنيفاً.. ياسمين صبري تستعرض طائرة ويخت خاصين بها (فيديو وصور) شاهد.. إعلامي رياضي يثير غضب جماهير النصر بـ«تصريح مستفز» عن الهلال كيف يُمكن تقسيط المخالفات في السعودية.. وهل يتم مضاعفة قيمتها بعد شهر؟.. «المرور» يجيب بصدر عار بالكامل.. تسريب صور فاضحة للسلطانة نوربانو مع صديقها (شاهد) بملامح مختلفة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. والجمهور: فتاة عشرينية نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بصورة شبه عارية.. شاهد نسرين طافش تحاول تغطية جزء حساس من جسدها بعد انكشافه (شاهد) نجمة "موت أميرة" تفاجئ متابعيها بأجرأ إطلالة إغراء (صور) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وارتدت منة فستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني الزوجة الثالثة لأبو هشيمة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها. يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة.

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