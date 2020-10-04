نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مستقبل "عصام الحضري" في مهب الريح بعد تسريب فاضح لزوجته.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً (دوت الخليج)

يبدو أن أزمة حارس المنتخب السابق، عصام الحضري، والفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت له تسريبات صوتية وأعترف بها لم تنته بعد، بعدما قررت زوجة الحارس "صابرين" الظهور في المشهد وإرسال رسالة صوتية للأخيرة، تطالبها بوقف مراسلة "الحضري" وتهددها في حال نشر تلك المحادثات.

ونشرت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرسائل الصوتية التي زعمت إنها تلقتها من "صابرين"، والتي تضمنت بعض التهديدات، بل وصل الأمر للسب بالألفاظ البذيئة، بحسب ما ذكرت "المكسيكية".

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وحذرت صابرين الفتاة المكسيكية، قائلة: "أبعدي عن جوزي، ووقفي محاولاتك أنتي وصاحبتك، أنا مش زيه ومش هتاخدي مننا فلوس، وجربي محاولاتك دي مع حد تاني".

وتابعت زوجة الحارس السابق حديثها للأخيرة بالسب والقذف بألفاظ بذيئة للغاية.

الفتاة المكسيكية تردومن جانبها، ردت الفتاة المكسيكية قائلة: "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة! زوجة الحضري بتشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطئة أن زوجها الناضج والذي يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلاً منا".

وتابعت: "أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبي أنا وصديقتي، ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا أي خطأ؟".

أزمة الحضري والمكسيكية

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة لعصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق بسبب فتاة مكسيكية، التي نشرت تغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة له وكتبت عليها: "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، مع نشر صورة من محادثة سابقة.

الأمر الذي تدخل فيه "الحضري" لحسم الجدل، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".





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