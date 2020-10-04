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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث من المتوقع أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعته والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن

وقال خبير صحة أميركي إن هوب هيكس على الأرجح كانت تحمل العدوى لنحو ثلاثة أيام، وربما كانت ناقلا للعدوى عندما سافرت مع الرئيس وغيره من المسؤولين لحضور المناظرة في أوهايو

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من هي “حسناء البيت الابيض” التي نقلت لدونالد ترامب عدوى فيروس كورونا؟ .. (صور)

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وأضاف الدكتور جوناثان راينر، المحلل الطبي بشبكة "سي إن إن" الأميركية وإخصائي القلب بالمركز الطبي التابع لجامعة جورج واشنطن، أن هيكس على الأرجح كانت مصابة بالعدوى منذ يوم الإثنين، لكن بدون أن تظهر عليها الأعراض حتى يوم الأربعاء، وكانت على تواصل مباشر مع العديد من موظفي البيت الأبيض

وأكد راينر أن "كل شخص على متن تلك الطائرة تعرض للفيروس، نعلم ذلك بوضوح، قائلا "من المحتمل أن تكون أكثر نقلا للعدوى في اليوم الذي تظهر فيه الأعراض، ولكن قد تكون ناقلا لها أيضا قبل ذلك بما يصل لـ48 ساعة، وهو ما سيشمل بالتأكيد ليلة المناظرة"

وقال راينر إن جميع من سافروا مع الرئيس هذا الأسبوع يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوما

أما هيكس على الصعيد الشخصي، فقد نشأت هيكس في غرينويتش في كونيتيكت وبدأت عرض الأزياء في سن المراهقة وظهرت مرة في إعلان لرالف لورين، كذلك عملت سابقاً في شركة علاقات عامة تعاملت مع أعمال إيفانكا ترامب الخاص بالأزياء والعلامة التجارية العقارية لمنظمة ترام، انضمت إلى منظمة ترامب في عام 2014. وقام ترامب بإحضارها إلى فريق حملته بعد عام، على الرغم من افتقارها للخبرة السياسية، هوب هيكس يلقبها ترامب بـ "هوبستر"، ويقال إنها واحدة من أكثر مساعديه الموثوق بهم ومن بين القلائل الذين يمكنهم تحديه لتغيير آرائه.

المصدر: وكالات