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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الموز من الفاكهة المحببة لدى الجميع والتي تتميز بالطعم الحلو الذي يرضي جميع الأزواق و بالإضافه لذلك فالموز له العديد من الفوائد الصحية المفيدة لنا ، ويعتبر الموز علاج طبيعي للعديد من الأمراض ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهديرات والفسفور وفيتامينA والحديد والبوتاسيوم والعديد من الأملاح المعدنية الأخرى ، تعرف معنا على ماهي فوائد الموز ؟

يحتوي الموز علي 3 أنواع من السكر مقترنة بالألياف

يحتوي الموز على 3 أنواع من السكر وهي “سكروز – فراكتوز – جلوكوز” لذلك تعد مصدر جيد للحصول علي الطاقة، والموز هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والألياف، وفيتامين C، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين B6، وأيضاً مصدر لعلاج العديد من الأمراض الأخري مثل :

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ماهي فوائد الموز لضغط الدم وأمراض القلب؟؟ (تعرف عليها)



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هذه الأطعمة الغنية بفيتامين B12 الذي يقلل الإصابة بأمراض القلب ويحميك من فقر الدم

الاكتئاب: يساعد أكل الموز علي تحسين الحالة المزاجية وعلاج الإكتئاب لاحتوائه على نوع من البروتين “التربتوفان” الذي يحوله الجسم إلى هرمون السترونين المسئول عن الشعور بالراحة وتحسين المزاج والشعور بالسعادة ويحتوي الموز على نسبة عالية من الحديد والذي يساعد من رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم

يقلل من أعراض التوتر الذي يصيب المرأة قبل الدورة الشهرية : يحتوي الموز علي فيتامين B6 والذي يساعد علي مستوي الجلوكوز في الدم والذي يؤثر علي المزاج

الأنيميا: يساعد الموز علي التحفيز من إنتاج الهيموجلوبين في الدم وهو مفيد جداً في علاج الأنيميا.

الموز لعلاج لدغات الحشرات مثل الناموس

قبل اللجوء إلى الكريمات المهدئة جرب دعك مكان اللدغة بالقشرة الداخلية للموز فالموز يساعد على تخفيف الالتهاب والتورم والتقليل من الحكة والاحمرار وتهدئة اللدغة.

الموز يساعد على تهدئة الجهاز العصبي

الموز من الفاكهة الغنية بفيتامينات B التي تساعد علي تهدئة الجهاز العصبي .

ماهي فوائد الموز للجهاز الهضمي؟

الموز لعلاج للإسهال والإمساك

نتيجة لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف فيساعد الموز على عمل الأمعاء بصورة طبيعية ، بالإضافة إلى أنه في حالات الإسهال يفقد الجسم أهم العناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم لذلك ينصح بتناول الموز في حالات الإسهال ، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على عنصر البكتين الذي يساعد علي تحسين الهضم لذلك يستخدم لعلاج الإمساك أيضاً.

الموز يساعد على علاج القرح و التهابات المعدة

الحموضة أو حرقان المعدة ينصح بتناول الموز كما أنه يعمل بمثابة بطانة للمعدة وتحفز المعدة على إفراز المادة المبطنة لها فالحموضة أو حرقة المعدة مشكلة حلها بسيط والموز يعتبر الفاكهة الأمنة الوحيدة التي يمكن تناولها عند الإصابة بالتهابات المعدة.

الموز يساعد على التغلب على غثيان الصباح

بفضل نسبة السكر الموجودة في الموز فيساعد علي التغلب على غثيان الصباح ويعتبر وجبة خفيفة مثالية للحفاظ علي مستوى الطاقه في الجسم طوال اليوم.

الموز الغذاء الأفضل لمرضى ضغط الدم

يحتوي الموز علي نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة قليلة من الملح والذي يجعلة الغذاء الأفضل لمرضى ضغط الدم ، وأيضاً أجُريت دراسة مؤخراً أثبتت أن تناول الموز يساعد على تحسين وظائف المخ بفضل نسبة البوتاسيوم العالية الموجودة فيه .

ماهي فوائد الموز فى الإقلاع عن التدخين؟

يساعد الموز على التهدئة من الإقلاع عن التدخين بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين B6, B12 تلك العناصر التي تساعد الجسم علي التعافي من تأثير النيكوتين.

الموز ينظم عدد نبضات القلب

ينظم الموز نبضات القلب لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ، ففي فترات التوتر يقوم الجسم بفقدان نسبة كبيرة من البوتاسيوم والحل الأمثل هو تناول الموز لمعادلة مستوى البوتاسيوم في الدم والتخلص من التوتر وتنظيم معدل ضربات القلب ويساعد علي نقل الإكسجين إلى المخ وينظم معدل المياه في الجسم.

المصدر: كل يوم معلومة طبية