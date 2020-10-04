نشكركم على قرائتكم خبر ماسر الحقيبة السوداء الجلدية التي حرص ترامب على اصطحابها معه خلال توجهه للمستشفى بعد إصابته بكورونا؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، جوًا لمركز والتر ريد الطبي لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية، صورًا توضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 74 عامًا قد اصطحب معه أثناء ذهابه لبدء رحلته العلاجية من الوباء الحقيبة السوداء الجلدية التي تحتوي على رموز إطلاق الترسانة النووية الأمريكية.

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وشوهدت الحقيبة التي تزن 45 رطلًا أي ما يعادل 20 كيلو والتي من الممكن أن تلحق الدمار بالعالم وهي تُنقل للطائرة بجانب الرئيس الأمريكي، وتسلم ترامب هذه الحقيبة عندما تولى حكم الولايات المتحدة الأمريكية وهي لم تفارقه أبدًا منذ ذلك الحين.

تحتوي الحقيبة أيضًا على كتاب أسود للتعليمات يستطيع الرئيس الحصول عليه بمجرد تأكيد هويته باستخدام بطاقة تعريف بلاستيكية بلقب رمزي يُسمى the biscuit.

الجدير ذكره أنه حتى بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا COVID-19 ووجوده داخل المستشفى الآن لتلقي العلاج إلا أنه لا يزال الشخص الوحيد القادر على إطلاق الأسلحة النووية باستخدام الأكواد الموجودة بالحقيبة والتسبب في دمار ملايين الأشخاص حول العالم.

والمعتاد أن هذه الحقيبة يقوم بحراستها مجموعة من الأشخاص الذين يتحتم عليهم إطلاق النار على الفور لأي شخص يحاول الاقتراب.