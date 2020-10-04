نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر معدومة الأنوثة الجسدية.. صورة مسربة من مراهقة ياسمين صبري تصدم المتابعين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل صورةللفنانة ياسمين صبري من مرحلة المراهقة، ليتم نشرها على نطاق واسع مع تباين الآراء حول مدى تغير ملامحها بين الماضي والحاضر.

صورة ياسمين صبري في مرحلة المراهقة دفعت الكثيرين للتفاعل معها، حيث أكد البعض أن ملامحها لم تتغير ولكن الفرق إنها نضجت وأصحبت امرأة، بينما أشار آخرون إنها أصبحت أكثر جمالاً عندما صارت شابة فلم تكن ملفتة وهي مراهقة.

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هذه ليست المرة الأولى التي ينشر لياسمين صبري صوراً وهي أصغر سناً، فمن وقت لآخر تظهر لها صورة من مرحلة المراهقة ويعقد رواد مواقع التواصل مقارنة بين صورها القديمة والحالية.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كانت مسلسل"فرصة ثانية" الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏ نهال عنبر‎.‎





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