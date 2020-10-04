في إطلالة مثيرة.. دينا الإدريسي تتحول إلى نسخة من الأميرة ديانا (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٦ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

نشرت المذيعة بقناة المحور، دينا الادريسي ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص في منصة إنستغرم ، ظهرت فيها مرتدية فستاناً أسوداً مفتوحا من الصدر ،وضيق من الخصر والارداف.

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وشبه رواد بمنصة إنستغرم المذيعة دينا الادريسي، في هذه الإطلالة، بالأميرة الراحلة ديانا ، الزوجة الأولى للأمير تشارلز، حين ارتدت فستاناً أسوداً مفاربا لشكل الفستان الذي ارتدته الادريسي .

وقال متابعون إن الشبه ظهر أيضا بين الأميرة والمذيعة في ملامح الوجه ورشاقة الجسم .

وأبدى المتابعون إعجابهم بإطلالة وصيفة ملكة جمال العرب لعام 2018، دينا الادريسي، التي أبرزت جمالهما وانوثتهما ورشاقتها..

شاركت الفنانة الصاعدة دينا الادريسي بأول عمل درامي مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان مجدى كامل في مسلسل "حدوتة مرة" والمذاع في السباق الرمضاني للعام 2020.

الفنانة دينا الادريسي الفائزة بلقب وصيفة ملكة جمال العرب، عبرت في وقت سابق عن سعادتها لوقوفها لاول مرة في بداية تمثيلها امام النجمة غادة عبدالرازق، لتأدية دور مدام كريمة التي تتبنى طفل من ملجأ مدام مروة والتي تقوم بدورها غادة عبد الرازق.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

أما الأميرة الراحلة ديانا فقد ارتدت الفستان الأسود في 29 حزيران 1994، عند اعترف زوجها الأمير تشارلز علنا بعلاقته مع كاميلا باركر-بولز لأول مرة في مقابلة تلفزيونية مع "جوناثان ديمبلبي".

حينها اتخذت أميرة ويلز قرارًا في اللحظة الأخيرة لحضور الحفل الصيفي Serpentine Gallery ، مما أتاح لها فرصة أن يتم تصويرها في الوقت الذي يتم فيه بث اعترافات زوجها إلى العالم.

كانت ديانا تخطط أصلاً لارتداء فستان مصمم جديد لهذا الحدث ، لكنها غيرت رأيها بعد أن أصدرت العلامة التجارية بيانًا في وقت سابق من ذلك اليوم، أعلنت فيه أنها ستلبس الأميرة. وبدلاً من ذلك ، قامت بخرق خزانة ملابسها وسحبت الفستان الأسود الذي صممته المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان.

وعكس الفستان في تلك الليلة معنىً للحرية والثقة والجاذبية التي أرادت الأميرة الراحلة إبرازها.



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