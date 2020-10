مفاجأة.. الممثلة التركية نسليهان أتاغول تشبه تماما أحمد زاهر (صور)

View this post on Instagram

من اجمل ايام حياتي مع اصحابي وجمهوري الغالي الي فرحني النهارده وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧ والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني ...شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر ... شكرا اصدقائى وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يارمزي ...الي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشات مخرج فيلم زنزانه ٧ وصديقي الغالي @haleem_official @alighozlanofficial @aml.samirr @ramzy.mahmoud_1 @ebraam_nashaat_filmdirector شكرا علي نعمه حب الناس شكرا يارب