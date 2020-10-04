بطل "حريم السلطان" يواجه عقوبة السجن لمدة 13 عام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

صـ.دم جمهور مسلسل “حريم السلطان” بعد صدور قرار قضائي بالحكم على الممثل التركي الشهير “أوزان جوفين” لمدة 13 عام وستة أشهر.

ووفق ما أعلنت صحيفة hurriyat التركية، بعد التأكد من الحـ.ادثة التي حصلت مع أوزان وحبيبته بأنه المتسبب في تعنـ.يفها أصدر الحكم عليه بالسجـ.ن لمدة 13 عام وستة أشهر.

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قرار المحكمة جاء بعد تقديم شكوى من حبيبته “دينيز بولوتسوز” بسبب تعنـ.يفها والإعتـ.داء عليها ومحاولة قـ.تلها.

ووفق ما رصدت دراما تريند عدد كبير من الفنانين الأتراك تفاعلوا مع الضـ.حية، منهم الفنانة “ديميت أوزديمير” التي قالت إن لسانها عاجز عن وصف هذا الحـ.ادثة بعد فقدان الإنسانية.

أما الفنانة “هازال كايا” أشارت بأنها غير قادرة على كتابة تعليق بسبب صـ.دمتها متمنية لبولوتسوز الشفاء العاجل.

بدورها المغنية هاديسا وجهت رسالة قـ.اسية للرجال التي أبدت شعورها بالإشمـ.ئزاز لتعرض عدد كبير من النساء للعـ.نف المنزلي.

صفحات فنية عدة تناقلت خبر تعنيـ.ف أوزان لحبيبته التي تصغره 17 عام، والذي بدأ بخـ.لاف شفهي لتنتقل على أثره إلى المستشفى.

وصرحت آنذاك بولوتسوز” لقد تعرضت للعـ.نف الجسـ.دي الشديد لأكثر من ساعة .. “سأدافع عن حقوقي القانونية حتى النهاية”.

ليرد عبر حساباته الشخصية بأنه تعرض للضـ.رب منها عبر صور له تظهر عليه أثار ندبات، وقالت حينها انها بحالة دفاع عن النفس.

الجدير بالذكر أن أوزان حقق شهرة واسعة في الوطن العربي بشخصية رستم زوج مريم في مسلسل “حريم السلطان”.



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