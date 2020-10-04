غادة عبد الرازق تثير الجدل بملامح وجهها الجديدة.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٢ صباحاً (متابعات/خاصة )

لفتت الممثلة المصرية غادة عبدالررازق الأنظار بصورة جديدة نشرتها عبرحسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت غادة في الصورة فيها بملامح مختلفة، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين، فشبهها البعض بالممثلة حنان مطاوع والبعض الآخر بالممثلة السورية كندة علوش. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالأحمر الناري مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تسلب عقول المتابعين.. (شاهد) بطل "حريم السلطان" يواجه عقوبة السجن لمدة 13 عام مفاجأة.. الممثلة التركية نسليهان أتاغول تشبه تماما أحمد زاهر (صور) أصغر نجمة في "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام (شاهد) معدومة الأنوثة الجسدية.. صورة مسربة من مراهقة ياسمين صبري تصدم المتابعين هل تذكرون أم محمود في مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا أحدث ظهور لها وردة فعل الجمهور! شاهد.. فنانة صاعدة تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة مستقبل "عصام الحضري" في مهب الريح بعد تسريب فاضح لزوجته.. شاهد بعد صدق توقعاته بمقتل "الفغم".. ميشال حايك يتنبأ بمصير "سعود القحطاني" في إطلالة مثيرة.. دينا الإدريسي تتحول إلى نسخة من الأميرة ديانا (شاهد) بمشهد ساخن.. نسرين أمين تقتحم سباق التعري.. ومتابعوها: منظر خرافي (فيديو) هل ظهرت حمالة صدر مذيعة الجزيرة علا الفارس في هذه الصورة؟.. شاهد بالمايوه.. مذيعة مصرية تشعل جدلاً واسعاً بعد كشفها أردافها وصدرها للجمهور (صور) محكمة استرالية تصدر الحكم بحق الرجل الذي لكم وداس على رأس إمراة مسلمة إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة واعتمدت غادة عبد الرازق في إطلالتها قصة الشعر القصيرة. وشاركت غادة متابعيها مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها خلال الفترة الماضية، ومن بين ما نشرته فيديو يجمعها بزوجها المصور هيثم زنيتا، وظهرا في الفيديو وهما يجلسان في جلسة رومانسية ويشعلان النيران للتدفئة، وأرسلت غادة قبلة إلى جمهورها. View this post on Instagram 😊❤️ A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Oct 2, 2020 at 1:56pm PDT View this post on Instagram 😊❤️ A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Oct 2, 2020 at 1:56pm PDT A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Oct 2, 2020 at 1:56pm PDT

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