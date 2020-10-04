نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالأحمر الناري مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تسلب عقول المتابعين.. (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة جذابة ورقيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "احمريكا".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

غادة عبد الرازق تثير الجدل بملامح وجهها الجديدة.. (شاهد)

بطل "حريم السلطان" يواجه عقوبة السجن لمدة 13 عام

مفاجأة.. الممثلة التركية نسليهان أتاغول تشبه تماما أحمد زاهر (صور)

أصغر نجمة في "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام (شاهد)

معدومة الأنوثة الجسدية.. صورة مسربة من مراهقة ياسمين صبري تصدم المتابعين

هل تذكرون أم محمود في مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا أحدث ظهور لها وردة فعل الجمهور!

شاهد.. فنانة صاعدة تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة

مستقبل "عصام الحضري" في مهب الريح بعد تسريب فاضح لزوجته.. شاهد

بعد صدق توقعاته بمقتل "الفغم".. ميشال حايك يتنبأ بمصير "سعود القحطاني"

في إطلالة مثيرة.. دينا الإدريسي تتحول إلى نسخة من الأميرة ديانا (شاهد)

بمشهد ساخن.. نسرين أمين تقتحم سباق التعري.. ومتابعوها: منظر خرافي (فيديو)

هل ظهرت حمالة صدر مذيعة الجزيرة علا الفارس في هذه الصورة؟.. شاهد

بالمايوه.. مذيعة مصرية تشعل جدلاً واسعاً بعد كشفها أردافها وصدرها للجمهور (صور)

محكمة استرالية تصدر الحكم بحق الرجل الذي لكم وداس على رأس إمراة مسلمة

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وظهرت علا الفارس وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر الناري والناعم، بأكمام طويلة وبقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها بشكل انسيابي وجذاب منسدلا عبر كتفيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأبرزت إطلالتها بوضع المكياج، حيث إنها قامت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، الآي لاينر والماسكرا باللون الأسود لتبرز جمال عينيها، وطلاء اظافر باللون الاحمر.

وأكملت علا فارس إطلالتها بارتداء إكسسوارات مميزة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضى، وساعة يد باللون الأسود، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام