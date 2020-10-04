نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "درة" تبرز أنوثتها وجاذبيتها بإطلالات جميلة ومتنوعة على القارب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

أطلت الممثلة التونسية درة في جلسة تصوير جديدة على القارب إجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

درة التي دائماً تتميز باختياراتها الأنيقة في مجال الموضة اختارت مجموعة من الإطلالات الجميلة والمتنوعة في جلسة التصوير.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"ابو هشيمة" في ورطة بعد فضائح مدوية كشفت عنها "هيفاء وهبي "

بالأحمر الناري مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تسلب عقول المتابعين.. (شاهد)

غادة عبد الرازق تثير الجدل بملامح وجهها الجديدة.. (شاهد)

بطل "حريم السلطان" يواجه عقوبة السجن لمدة 13 عام

مفاجأة.. الممثلة التركية نسليهان أتاغول تشبه تماما أحمد زاهر (صور)

أصغر نجمة في "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام (شاهد)

معدومة الأنوثة الجسدية.. صورة مسربة من مراهقة ياسمين صبري تصدم المتابعين

هل تذكرون أم محمود في مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا أحدث ظهور لها وردة فعل الجمهور!

شاهد.. فنانة صاعدة تخطف الأنظار بجمالها والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة

مستقبل "عصام الحضري" في مهب الريح بعد تسريب فاضح لزوجته.. شاهد

بعد صدق توقعاته بمقتل "الفغم".. ميشال حايك يتنبأ بمصير "سعود القحطاني"

في إطلالة مثيرة.. دينا الإدريسي تتحول إلى نسخة من الأميرة ديانا (شاهد)

بمشهد ساخن.. نسرين أمين تقتحم سباق التعري.. ومتابعوها: منظر خرافي (فيديو)

هل ظهرت حمالة صدر مذيعة الجزيرة علا الفارس في هذه الصورة؟.. شاهد

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

واعتمدت درة ماكياجاً قوياً أبرز ملامح وجهها، مع اعتماد أحمر الشفاه الجذاب باللون الأحمر، ثم انتقلت إلى اعتماد الماكياج الهادئ.

في الإطلالة الأولى رأينا درة بتنورة مليئة بالحياة بألوانها مع قميص باللون الأبيض، وشعر بستايل الـWet Look.

أما في الإطلالة الثانية باعتمدت درة لوك الشعر المنسدل، واختارت الشورت الكحلي مع كنزة باللون الكحلي مرفقةً برسمة بيضاء من وحي جلسة التصوير على القارب.

وفي الإطلالة الثالثة اختارت درة فستاناً أبيض وأبيض أنيق مزين بالأزرار، وأيضاً اعتمدت شعر بستايل الـWet Look.

والإطلالة الرابعة كانت الاجمل بفستان زهري مزين بحزام، مع ماكياج هادئ وشعر منسدل على طبيعته.

View this post on Instagram “On ne voit bien qu’avec le cœur l’essentiel est invisible pour nos yeux” “Le cœur n’aime pas s’il ne voit point de beauté” ???? A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Sep 29, 2020 at 4:11am PDT





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام