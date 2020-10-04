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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة بريطانية حديثة، إن شرب القهوة قبل تناول الفطور من شأنه أن يؤثر سلبا على ضبط السكر في الدم، وهو أمر يفاقم خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.



وحسب “سكاي نيوز” أوضحت الدراسة المنشورة في الصحيفة البريطانية لعلم التغذية “بريتيش جورنال أوف نيوتريشن” أن شرب القهوة في الصباح قد يساعدنا على التخلص من النعاس أو الخمول، لكنه ليس آمنا من الناحية الصحية، لأن جسمنا يصبح أقل تساهلا مع مادة السكر حينما نتناول الفطور.

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شرب القهوة قبل الفطور “خطر كبير” على صحتك فهذا ما يحدث لجسمك (تحذير طبي)

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وقام الباحثون برصد تأثير عدد من العوامل على الصحة مثل النوم المتقطع وشرب القهوة في الصباح، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي تربك عملية التمثيل الغذائي (الأيض) أو ما يعرف بـ”الميتابوليزم”.

وكشفت النتيجة أن عدم النوم بالشكل المريح والمطلوب لليلة واحدة يؤثر بشكل محدود فقط على التمثيل الغذائي، لكن الأمر يختلف في حالة القهوة. كما أم استهلاك القهوة السوداء يؤدي إلى زيادة استجابة الغليكوز (سكر الدم) لوجبة الفطور بنسبة تقارب 50 في المئة.