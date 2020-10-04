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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اختبرت العديد من الدراسات كل مكون من هذه مكونات على حدى، وكخليط، فالثوم والعسل لديهما خصائص قاتلة للبكتيريا، ولكن عند خلطهما معًا تكون هذه الخصائص أقوى، وأكثر فعالية، ويعمل على منع تخثر الدم، كما يساعد على حماية عضلات القلب من التلف، وجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة، مما يساعد على منع أمراض القلب، والأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، وكذلك يعمل على منع السكتات الدماغية، ويساعد في التخفيف من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وحماية العقل من الخرف والزهايمر، وغيرها العديد من الأمراض.

وسيتم ذكر فوائد واستخدامات مكونات مشروب الثوم مع العسل والليمون تاليًا.

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مشروب بسيط يمنع تخثر الدم ويحمي عضلات القلب من التلف وضد الجلطات والسكتات الدماغية ويخفف مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

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مشروب الثوم مع العسل والليمون

يتم تحضير مشروب الثوم مع العسل والليمون عن طريق غلي كمية مناسبة من الماء في وعاء، ومن ثم تقطيع فصوص الثوم، والزنجبيل إلى ثمانية أجزاء، وأخذ ملعقة ونصف من الثوم المقطع، ومن ثلاثة إلى أربعة ملاعق من الزنجبيل المقطع، ومن ثم إضافتهما إلى كأس التقديم، بعد ذلك يتم وضع ملعقة من العسل في الكأس، ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة، وتضاف شريحة مقطعة من الليمون للخليط، وفي النهاية يتم إضافة الماء الساخن إلى الكأس، وترك المشروب بضع دقائق قبل تقديمه .

لهذا المشروب فوائد صحية كبيرة، عدا عن قيمته الغذائية العالية، وهذه أهم فوائد مكونات مشروب الثوم مع العسل والليمون:

الثوم وهو نوع من الخضار الذي تتم زراعته في جميع أنحاء العالم، ويُعتقد بأن موطنه الأصلي سيبيريا، ولكن تمت زراعته في أنحاء مختلفة بالعالم قبل أكثر من ٥٠٠٠ سنة.

وللثوم العديد من الفوائد الصحية، فهو يستخدم في العديد من الحالات المتعلقة بالقلب، والجهاز الدموي، كارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وتصلب الشرايين، وأيضًا يستخدم في مرض السكري، وسرطان البروستات، وسرطان الثدي، وداء الثعلبة، والذبحة الصدرية، ويساعد في علاج سرطان القولون، وفي نزلات البرد، وأيضًا في تقرحات الفم، وكذلك يستخدم كطارد للقراد.

ويمكن إضافة الثوم إلى جميع الأطباق لقيمتة الغذائية العالية، ويمكن استخدامه لعمل بعض المشروبات المفيدة كمشروب الثوم مع العسل والليمون.

العسل وهو سائل حلو الطعم يصنعه النحل باستخدام رحيق الزهور، وتختلف نكهات وألوان العسل باختلاف أنواع الزهور التي استخدم رحيقها، وللعسل الكثير من الفوائد الصحية، علاوة على قيمته الغذائية العالية، فالعسل له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم، فهو يحارب انتقال العدوى، وله خواص مضادة للالتهاب، ويستخدم في المساعدة على شفاء الحروق، والتئام الجروح، وفي علاج نزلات البرد، وكذلك السعال، وفي بعض حالات الإكزيما، والتهاب الجلد، وفي علاج الارتداد المعوي المرئي، ويخفف أيضًا من الضغط النفسي، والشعور بالتعب، ويحسن النظر، ويساعد في علاج اضطرابات النوم، ويخفف من آلام التسنين لدى الأطفال، ويساعد في تخفيف السعال، وأعراض الربو، كما يمكن استبدال السكر بالعسل في نظام الحمية، نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية أقل بكثير وتوفير الطعم الحلو ذاته.

الليمون يعد الليمون من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية المهم للصحة، وذو قيمة غذائية عالية فهو يحتوي على فيتامين C والألياف، ومن الممكن تحضيره ضمن مشروب الثوم مع العسل والليمون، فيدعم الليمون صحة القلب، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين C والذي ساعد في التقليل من أمراض القلب، ويعمل على التحكم بالوزن فهو يحتوي على ألياف البكتين والتي تتوسع في المعدة، بالتالي الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمنع حصى الكلى لاحتوائه على حمض الستريك الذي يمنع تكوين الحصوات، ويحمي أيضًا من فقر الدم فهو يحتوي على الحديد، ويساعد على الحد من مخاطر السرطان، ومن فوائد الثوم أيضًا أنه يساعد في تحسين صحة الهضم.

المصدر: وكالات + ويب طب + كل يوم معلومة طبية + مجتمع رجيم