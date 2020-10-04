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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وقع تلفزيون الكويت في سقطة مهنية كبيرة أثناء نقل مراسم الصلاة وجنازة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال مذيع التلفزيون الكويتي المعروف يوسف مصطفى، أثناء نقل لحظات دخول جثمان أمير الإنسانية إلى مسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي. شرقي الكويت: “يستقبله كبار أسرة آل الصباح، وكبار رجالات الدولة، وأبناء الكويت، يدخلون في هذه اللحظة المباركة”.

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مذيع كويتي “دايخ” يفجر غضب مواطنيه بما قاله عن وفاة الشيخ صباح الأحمد خلال بث مباشر (فيديو)

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وأثارت هذه العبارة جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا، وطالبوا باعتذار رسمي من المذيع ووزارة الإعلام. بينما برر آخرون أن المذيع كان تحت الصدمة، ويجب عذره.

وسبق أن أثارت تغطية التلفزيون الكويتي الرسمي لمراسم وصول جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى مطار الكويت ومراسم الجنازة . غضب الشارع الذي رأى أن نقل التلفزيون الرسمي عشوائي ولا يرتقي مع أهمية الحدث.

وتداول الناشطون عدة فيديوهات ترصد أخطاء التلفزيون الكويتي وسقطاته. منها سقوط مُصور التلفزيون الكويتي الرسمي وهو يقف على طاولة متواضعة لنقل مراسم جنازة الأمير الراحل.

وكان جثمان الأمير صباح الأحمد، وصل الأربعاء إلى العاصمة الكويت قادما من الولايات المتحدة.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي، شرقي البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار والمسجد، بحسب وسائل إعلام محلية.



وتقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد، الأمير الجديد للكويت، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

وبعد أداء صلاة الجنازة، تحرك موكب جثمان الأمير الراحل ليوارى الثرى في مقبرة “الصليبيخات”، التي تضم العديد من أمراء الكويت السابقين.

المصدر: وطن