وهي ترفع رجليها إلى الأعلى.. ياسمين صبري تظهر بملابس خفيفة وملتصقة بجسمها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٠ مساءً (خاص / دوت الخليج )

أعادت الفنانة ياسمين صبري، عن طرق الفانز التابع لها في موقع إنستغرام، نشر صور جريئة لها وهي تمارس تمارين رياضية بملابس خفيفة وملتصقة بجسمها.

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وظهرت ياسمين صبري في إحدى الصور المنشورة وهي رافعة رجليها إلى الأعلى ورأسها على الأرض ، مما أدى إلى بروز كافة تفاصيلها بوضوح تام .

وفي الصورة الثانية ظهرت وهي رافعة في وضعية "قرفصاء" مع فتحها لساقيها بشكل منفرج ، أما في الثالثة فظهرت مسترخية وعينيها مغمضتان وذلك في إطار الحركات التي يتطلبها تمرين الاسترخاء .

ودعا فانز الفنانة ياسمين صبري، متابعيها ومتابعيه على إنستغرام، إلى توجيه تحية المساء لها ، في قوله "قولوا للقمر دي مساء الرياضة ".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من أستعراض الفنانة المصرية، طائرتها ويختها الخاصين بها، خلال توجهها إلى أحد المناطق السياحية، وهو ما تأكد بعد أن نشرت مقطع فيديو وصورة في جولة بحرية.

ولم تكشف صبري عن المكان الذي توجهت إليه، في حين أشار متابعون إلى أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عقب عودته إليها بعد خلاف بينهما دام لنحو شهر ، تسبب بمغادرته اليونان التي كان يقضي فيها بصحبة زوجته اجازتهما الصيفية ، وعاد إلى مصر، قد منعها من تحديد مكان إجازتها الجديدة هذه الأيام. وتعرضت الفنانة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة، بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي يحتوي على مشاهد للأولى وهي على طائرة ويخت خاصين بها ، لهجوم عنيف من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، ووصفوهما بالمغرورين وفاقدي الإحساس بما يعانيه متابعوهما وأبناء المجتمع المصري.

وطالب رواد منصات التواصل، من الثنائي أبو هشيمة وياسمين صبري، بتجنب استفزازهم واستفزاز المواطنين المصريين. لافتين إلى أن الثراء والبذخ الذي يعيشانهما لم يأتيان إلا من عرق وأموال المصريين. حسب قولهم.

وأكدوا على خطورة ما تقوم به ياسمين صبري، على المستقبل السياسي لزوجها الذي أسس حزب جديد، ويستعد لخوض اول انتخابات محلية في البلد.

وجاءت هذه اللقطات أيضًا بعد ظهور الثنائي في صورة نشرتها ياسمين صبري أمس السبت، على حسابها بموقع إنستغرام ، فحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور، وبدا واضحا أن ياسمين وضعت لمسة الأناقة المميزة لها على إطلالة زوجها، حيث ظهرا معا بنفس الدرجة للون الأزرق الداكن، مع لمسات بسيطة من الإكسسوارات.

ولم تكتب الفنانة المصرية أي تعليق على الصورة التي جمعتها بزوجها، واكتفت بوضع أيقونات القلب الأحمر للتعبير عن الحالة الرومانسية ورد عليها أبو هشيمة بوضع قلبين باللون الأحمر.

وعادة ما تقوم صبري باستعراض ممتلكاتها الفاخرة وتحديدًا بعد ارتباطها بالملياردير المصري، الأمر الذي عرضها عدة مرات لهجوم عنيف من قبل متابعيها ، بسبب عدم تقديرها للمعاناة التي يعيشها شعبها جراء جائحة فيروس كورونا، وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة.

ودعوها إلى عدم استفزازهم والمجتمع المصري بإستعراضها الممتلكات والمجوهرات التي منحها لها زوجها أبو هشيمة ، وأن تقتدي بنجمات عربيات وعالميات امتلكن الأموال وغيرها من الممتلكات وقدمن للمحتاجين من شعوبهن الدعم الكبير والمتواصل ، بالإضافة إلى عدم تباهيهن بما لديهن كما تفعل صبري.

وقال متابعون إن الفنانة لم تظهر من قبل بهذه الرفاهية كما تظهر عليها حاليًا، فأصبحت تحرص على التباهي والغرور أمام جمهورها، معتقدة أن ذلك يسعدهم ويجعلها تكبر في نظرهم ..

كما أطلت ياسمين صبري في بداية شهر مايو الماضي أيضًا من داخل قصر الزوجية ووثقت الصور ومقاطع فيديو فخامته، وقيل إنه أحد أفخم القصور في القاهرة من حيث المساحة والتصميم، ويحتوي على حديقة كبيرة وصالة ألعاب رياضية، وذلك بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا في مصر وبقية دول العالم.

أما بالنسبة لإطلالاتها فقد ظهرت الفنانة في العديد من الصور مرتدية فساتين واكسسوارات باهظة الثمن، وأطلت في إحداها وهي ترتدي ساعة قدر ثمنها بـ 29 ألفا و300 دولار أي ما يوازي نصف مليون جنيه مصري، في وقت يصارع الكثير من أبناء مجتمعها الموت جراء انعدم فرص العمل وارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة إلى جانب معاناتهم جراء تفشي فيروس كورونا .

يذكر أن ياسمين صبري وأبو هشيمة عقدا قرانهما في حفل عائلي محدود منتصف أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا وحظر التجمعات، وتسبب غياب والدها عن الحفل في أزمة كبرى وتبين لاحقا أنه في العزل الصحي بسبب مشاركته في علاج حالات مصابة بفيروس كورونا.





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