تنبأت بكورونا وإصابة ‘‘ترامب’’ بالمرض.. نبوءة خطيرة للعرافة العمياء بإغتيال رئيس هذه الدولة قبل نهاية 2020 .. شاهد من يكون؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - عرافة بلغارية على الرغم من وفاتها منذ 23 عامًا ، إلا أنه ما زال بعض الناس لديها شغف حب الاستطلاع بما قامت بالتنبؤ له سواء حدث بالفعل أم لا .
حيث قدمت هذه العرافة البلغارية سلسلة من التنبؤات لعام 2020 ، وهي الأكثر إثارة للدهشة لأنها متعلقة بحياة فلاديمير بوتين ، ودونالد ترامب فحياتهما في خطر حسب توقعاتها .
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بالنسبة الرئيس الروسى " بوتين " ، تنبأت أن تنتهى حياته هذا العام إثر محاولة اغتيال ، بينما تنبأت للرئيس الأمريكى " ترامب " أنه قد يموت بمرض غامض يجعله أصم ويحدث له ورم بالمخ .
وذلك ما تم نشره حسب تقرير في صحيفة "ميرور" البريطانية .
كما أنه من الجدير بالذكر أنه تم إطلاق النار على مقر جهاز أمن الدولة الروسى (أف.أس.بى) وسط العاصمة موسكو بالفعل منذ فترة .
حيث وقع هذا الهجوم بعد فترة وجيزة من انتهاء المؤتمر الصحفى السنوى للرئيس الروسى فى مقر الكرملين - والقريب من مكان الهجوم - .
كما تنبأت أيضاً بتدمير آسيا عن طريق موجة كبيرة تغطى الشاطئ وسيختفى الناس تحت الماء .
وهو ما فسره البعض على أنه تدمير تايلاند من قبل تسونامى والذي حدث بالفعل فى عام 2004 .
كما أنه في عام 1989 ، تنبأت أن أمريكا ستتعرض لطيرين من الصلب فى هجوم إرهابى .
وهو ما تم تفسيره لاحقًا على أنها أحداث 11 سبتمبر الشهيرة .
كما تنبأت أيضاً بغرق الغواصة الروسية كورسك .
اما عن التوقعات التي تنبأت بحدوثها خلال السنوات القادمة فهي كالتالي :
توقعت بظهور مرض غريب في العالم بأكمله في 2020 يبقي الناس في بيوتها يخافون النزول خشية العدوى ، وهو ما حدث بالفعل " فيروس كورونا " .
كما يشار إلى أنها تنبأت بأن مدار الأرض سيتغير فى عام 2023 ، بينما توقعت بأن يتم العثور علي مصدر جديد للطاقه ، به قد ينتهي الجوع ، وأيضا هناك رحلة فضائية يتم إرسالها الي كوكب الزهرة في عام 2028 .
وفيما توقعته بحلول عام 2033 ، أنه سترتفع مستويات المياه في العالم بسبب ذوبان القمم الجليدية القطبية ، بينما يتحسن الاقتصاد بشكل كبير وواضح ، ويقود المسلمين اقتصاد أوروبا في عام 2043 .
وفي 2046 يتم اكتشاف علاج جديد عن طريق إعادة بناء أعضاء جديدة لجسم الانسان " الإستنساخ " .
أما فى عام 2066 ستطلق الولايات المتحدة سلاح جديد يغير المناخ على روما التى يسيطر عليها المسلمون .
بينما يتم ولادة الأرض من جديد في عام 2084 ، وظهور مرض نادر يشيخ الإنسان في ثانيه في عام 2088 ، واكتشاف علاج يشفيه في عام 2097 .
كما تنبأت أن تضيء شمس صناعية جانب الأرض المظلم في عام 2100 .
وفيما يلي بعض التوقعات التي تنبأت بها هذه العرافة ولم تتحقق نبوءتها .
حيث توقعت بأن أوروبا سوف تختفى من الوجود بحلول عام 2016 ، كما توقعت أيضا أن يتم لعب نهائى كأس العالم FIFA 1994 بين فريقين يبدئان بالحرف "ب" .
وهذا ما لم يتم حدوثه ، حيث كان النهائى بين فريقى البرازيل وإيطاليا .
اليوم السابع + وكالات
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