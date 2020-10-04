نشكركم على قرائتكم خبر مهرها 18 مليون دولار وتزوجت مليارديرًا سعوديًا .. معلومات عن “جيهان نصر” في ظهورها الجديد بعد اعتزال 22 عاما من الفن على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - ظهرت الفنانة جيهان نصر، مساء أمس الأول الأربعاء، في حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أقيم بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

نجمة التسعينيات التي كانت فتاة أحلام الشباب، تعتبر من أجمل وأشهر النجمات، رغم ابتعادها عن الفن منذ 22 عامًا.

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أبرز المعلومات عن النجمة جيهان نصر:

_ اسمها جيهان نصر عيسى، من مواليد 1972، وتبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا.

_ بدأت مشوارها من خلال الإعلانات، وحصلت بعدها على عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون، مثل "البخيل وأنا"، "خليل بعد التعديل" وغيرها.

_ بعدها انطلقت نجوميتها وأصبحت إحدى أهم نجمات الصف الأول في فترة التسعينيات.

_ من أشهر أعمالها التليفزيونية: "المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة، مرايا الحب، وغيرها".

_ شاركت في السينما بعدد من الأعمال منها: "اللي رقصوا على السلم، زيارة السيد الرئيس، خيال العاشق، والكيت كات".

_ من أعمالها المسرحية: "أنا والنظام وهواك، تكسب يا خيشة، والمحظوظ وأنا".

_ عام 1998 اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.

_ حصلت على مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن.

_ أنجبت من زوجها 3 بنات وولدًا.

_ العام الماضي ظهرت بصحبة بناتها في العرض المسرحي "الملك لير"، وحرصت على التقاط الصور مع نجوم العرض وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني.

المصدر: مصراوي