نشكركم على قرائتكم خبر أول رد سعودي غاضب على تصريحات ‘‘أردوغان’’ التي قال فيها: لم تكن موجودة في الماضي ولن تكون موجودة في المستقبل! (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نشر الكاتب والباحث السعودي أحمد الفراج، مقطع فيديو لرئيس تركيا رجب أردوغان ‏زعم فيه أن الأخير هاجم دول الخليج من خلال تهميش تاريخهم. وظهر أردوغان في أحد المؤتمرات وهو يقول: “لم تكن موجودة في الماضي ولن تكون موجودة في المستقبل وسنرفع رايتنا للأبد”. جديد أخبار دوت الخليج: وعلق الفراج على الفيديو قائلاً: “ثم يأتيك حزبي خليجي مؤدلج من عشّاق الخازوق ويقول: ‎تركيا هي العمق الحقيقي لدول الخليج ولا تشكل خطرًا علينا مثل ‎إيران”. وفي رد شعبي سعودي دشن مغردون سعوديون على “تويتر” هاشتاق #اخرس_يا_اردوغان، تصدر منصة تويتر وذلك ردا على ما اعتبروه إساءة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول الخليج. الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية التركية تشهد تدهورا كبيرا بسبب ما خلفته تداعيات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. المصدر: تويتر

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