مكشوفة الصدر والبطن.. سوزان نجم الدين تظهر برفقة عمرو دياب في إطلالة إغراء جريئة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٧ مساءً (خاص / دوت الخليج )

أشعلت الفنانة سوزان نجم الدين، منصات التواصل الاجتماعي، بظهورها الجديد الذي ارتدت فيه فستاناً قصيراً مكشوف الصدر والبطن واجزاء كبيرة من نصفها الأسفل.

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وتداول رواد منصات التواصل، قبل قليل، عشر صور للفنانة السورية بعضها برفقة الفنان عمرو دياب، عقب مشاركتها بهذه الصور على حسابها بموقع إنستغرام، اليوم .

والتقطت الصور الحديثة والجريئة للنجمة سوزان نجم الدين، في حفل زفاف أحد رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية ، بحسب تعليقها الذي قالت فيه : "الف الف مبروك زفاف رجل الأعمال الصديق باسل سماقية وإن شاء الله دائما بالأفراح".

وظهرت نجم الدين، في لقطات مختلفة من حفل العرس، منها لقطات مع العريس ومع الفنان عمرو دياب، اختارت لها فستاناً قصيراً وشفافا من الأعلى يكشف ويبرز جسدها ومفاتنها للعيان بوضوح تام.

وحظيت الإطلالة بتفاعل كبير من قبل متابعيها، ومن قبل رواد منصة إنستغرام الذين تداولوها، وكانت معظم التعليقات تحتوي على تهنئة العريس وعروسه، والتغزل بجمال وأناقة وانوثة الفنانة سوزان نجم الدين.

وقبل يومين أثارت النجمة السورية ، ضجة واسعة بعد ظهورها في مقطع فيديو، بفستان أبيض شفاف من الأعلى وقصير من الأسفل، في أول إطلالة لها من نوعها.

وبدت الفنانة سوزان نجم الدين (53 سنة)، في اطلالتها تلك التي كشفت صدرها وبطنها مع ظهرها بالإضافة إلى نصفها الاسفل، وكأنها في سن المراهقة.

واستعرضت الفنانة السورية، عبر الفيديو الذي نشرته في حسابها بتطبيق انستغرام، جسدها ومفاتنها من كافة الاتجاهات ،وختمت الاستعراض بقبلة أرسلتها للجمهور.

وعلقت سوزان نجم الدين، على مقطع الفيديو بتوجيه التحية لمتابعيها بقولها :"مساكن حب وحياة".

المتابعون للنجمة السورية، أشعلوا منصة إنستغرام، بمشاركة الفيديو وبموجة تعليقات جدل، فمنهم من كتب قائلاً : "الفستان لبنت 20 سنة ما يصير تلبسيه" ، "شو هالبس يا عالم" ، "شو عما تعملي بدي ابكي ".

ومنهم من علق بالقول : "طالعة قمر يا روحي" ، "ملكة جمال تطيري العقول" ، "كل ما تكبري تحلي" ، "أجمل وارق امرأة في العالم " ، "عروسة .. والله قمر" ، "ملكة جمال الكون كله".

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين، قد أثارت مؤخراً حالةً من الاستغراب بعد نشرها صورةً لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، من إجازتها التي تقضيها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي في مصر.

وكان اللافت في تلك الصورة قيام النجمة السورية بالظهور بملابس تكشف عن بطنها، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه جمهورها، إذ وصفوها بالإطلالة الأكثر جرأةً، خاصةً وأنها لطالما ارتدت فساتين وملابس مثيرةً للجدل إلا أن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها عن مساحة كبيرة من بطنها.

كما اتهمها آخرون بقيامها بإجراء تعديلات على الصورة عبر "الفوتوشوب" خصوصاً وأن الأمواج خلفها ظهرت بطريقة غير طبيعية، وراح قسم أخير يشير إلى أنها أخذت لوناً على ما يبدو من شدة جلوسها تحت أشعة الشمس، حيث لاحظوا فرقاً في لون جلدها خصوصاً في منطقة حمالة الصدر والتي ظهرت بلون مختلف عن باقي أجزاء جسدها.

يُذكر أن سوزان نجم الدين خاضت الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل "ابن أصول" بطولتها مع حمادة هلال، ‏وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎



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