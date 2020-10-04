تنبأت قبل وفاتها بإصابة ترامب بفيروس خطير.. ‘‘العرافة العمياء’’ تكشف ما سيحدث له بعد ذلك!

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عدن - نيرة ابو خليفة - تنبأت العرافة العمياء “فانجا”، بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الشلل” نتيجة معاناته من آثار فيروس خطير. وكانت العرافة توقعت العديد من الأحداث من بينها خروج الاتحاد الأوروبي وأحداث ١١ سبتمبر وتسونامي مدمر في تايلاند، بحسب “ديلي ستار” البريطانية. جديد أخبار دوت الخليج: وتوفيت العرافة في عام ١٩٩٦ في إحدى دول البلقان، ولكنها قبل ذلك توقعت إصابة رئيس أمريكي بمرض غامض في عام ٢٠٢٠ وسيتركه “أصما” وبورم في المخ. هذه العرافة أصيبت بالعمى نتيجة عاصفة ترابية بالقرب من مزرعة عائلتها في مقدونيا وظلت على هذا الوضع حتى الوفاة. ورغم إصابتها بالعمى ، فإنها كانت تشعر تقريبا بالكثير مما يدور حولها، لقد كان لديها ما يشبه “النظرة الثانية”، التي مكنتها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية. الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام ويخضع حاليا للعلاج منه.

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