نشكركم على قرائتكم خبر مذيعة العربية “لارا نبهان” تعلن إصابتها بمرض خطير .. قلقلت كثيرًا على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت الإعلامية اللبنانية ومقدّمة نشرات الأخبار على قناة "العربية - الحدث" لارا نبهان أنّها خرجت من العزل بعد إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنّ العوارض كانت خفيفة نسبياً، إذ عانت من حرارة خفيفة، ضيق بالتنفس، آلام بالرأس وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وقالت إنّها "قلقت كثيراً" من أن تنقل العدوى لآخرين قبل معرفتها بإصابتها، لافتة إلى أنّها شكرت ربّها أنّها كانت بعيدة عن أهلها رغم صعوبة البعد في هكذا وضع.

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وأضافت: "هناك من يستهين بالفيروس وهناك من يرفض الاعتراف بوجوده. لست بموقع الحسم أو التنظير. كل ما أريد قوله إن الفيروس رغم كل ما نعرفه عنه، ما زال بالنسبة لنا مجهولاً، وما زال تعاطي أجسادنا معه مجهولاً أيضاً. لمن لا يريد حماسة نفسه، هذا قرار يخصّه. ولكن واجبنا حماية الآخرين، خصوصاً الأهل وكل من لديه مشاكل صحية. هذه مسؤولية جماعية".

وتابعت: "شكراً لمحبة أسرتي الثانية في الحدث والعربية، وللأهل والأصدقاء وكل من سأل".

وختمت قائلة: "الله يحمي الجميع".

المصدر: تويتر