نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري لملياردير خليجي: لا أريد أموالك أنا قادرة أشتريك (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٤ مساءً (دوت الخليج)

أعاد ناشطون تداول فيديو قديم للفنانة المصرية ياسمين صبري ردت فيه على شاب خليجي أثار غضبها بعد طلبه الزواج منها لمدة شهر واحد بالمبلغ الذي تريده.

وظهرت ياسمين صبري غاضبة في الفيديو وهي تحكي قصته ثم قالت له "عيب"، ثم أكملت حديثها موجهة كلامها له وقالت متعجبة "لماذا تظن أنني أريد أموالك، مش يمكن أنا أقدر أشتريك؟".

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وأضافت صبري موضحة وجهة نظرها في الأمر والسبب الذي أغضبها، حيث قالت "الست مهما كانت حلوة فهي مش سلعة، أنا أقدر أشتريك".

وكانت ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبيل شهر رمضان الماضي وتصدر خبر زواجهما اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





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