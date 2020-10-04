شاهد.. فنانة تركية شهيرة تظهر نسخة طبق الأصل من إبنة نانسي عجرم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٥ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تزامناً مع عيد ميلاد النجمة التركية ​هازال كايا​ الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر الحالي، تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من الطفولة، إذ كانت المفاجئة، شدّة الشبه بينها وبين إبنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ "ليا".

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الشبه بين كايا في طفولتها وإبنة عجرم، إذ أعربوا عن صدمتهم لشدة الشبه بينهما، فيما تساءل البعض الآخر، إن كانت ليا ستصبح شبيه لكايا عندما تكبر.

وكانت احتفلت كايا بعيد ميلادها الـ 30، اذ انتشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها علي قطاي مع قالب الحلوى، وافادت وسائل اعلام تركية انه تواجد في الحفل عدد من أصدقائها.





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