فتاة سعودية منتقبة تسلم مبلغا ماليا كبيرًا لوافد “باكستاني” داخل سيارة!!.. مالذي حدث؟؟ (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مهرها 18 مليون دولار وتزوجت مليارديرًا سعوديًا.. معلومات عن “جيهان نصر” في ظهورها الجديد بعد اعتزال 22 عاما من الفن هذه الدولة تقصف إيران بالمدفعية.. والحرس الثوري يعلن الجاهزية ويحرك المدافع والدبابات للرد الفوري

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