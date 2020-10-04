نشكركم على قرائتكم خبر صاعقة تقتل 175 رأسًا من الأغنام بشفا الطائف في السعودية .. وفيديو يوثق المشهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تسببت صاعقة في نفوق 175 رأسًا من الأغنام في الشفا بالطائف، تزامنًا مع حالة الأمطار الكثيفة التي شهدتها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وتم تداول فيديو يوثق للأغنام النافقة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث علق المهتم بالأحوال الجوية أبو عبد الرحمن الخريش الصخري، عبر حسابه بـ«تويتر»، على المقطع المتداول قائلا «صاعقة تتسبب في نفوق ١٧٥ رأسًا من الأغنام في الشفا بمحافظة الطائف أثناء أمطار الخميس.. الله يعوض صاحبها ويخلفه خيرًا منها».

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وذكر مغردون أن الأغنام تعود للمواطن غالي بن حاسن الطلحي، وأنها كانت تَرَعى بأحد الجبال بمنطقة الشفا.

وتعرضت منطقة مكة أمس الأول الخميس لحالة مطرية، وأعلن الدفاع المدني بمحافظة الطائف العثور على جثة الفتاة، التي جرفتها السيول عصر الخميس بوادي العرج شمال المحافظة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن منطقة مكة المكرمة وعدد من محافظاتها، تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة؛ حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث.

المصدر: وسائل إعلام سعودية