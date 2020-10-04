بأقوى إطلالة إغراء.. سارة سلامة تودع الصيف بسروال ناعم وضيق يكشف تفاصيلها (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٨ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، اليوم بصورة إغراء حديثة لها .

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وظهرت الشابة سارة سلامة في الصورة ، بسروال ناعم وضيق للغاية بلون ابيض وفانيلة ناعمة بلون أخضر ، وتسريحة شعر منسدلة نحو كتفها وظهرها .

وتعمدت الفنانة سلامة في اطلالتها الجديدة، وضع إحدى يديها على خصرها من الجانب الأيسر ، والاخرى على فخذها الأيمن، مما زاد من بروز مفاتنها البارزة جراء الملابس الضيقة والناعمة.

وعلقت على إطلالتها قائلةً : "الصيف وجماله.. مين بيحب التمثيل يرفع أيديه فوق ..قريب حعمل إعلان تمثيل.. لبحب التمثيل يعمل تعليق عشان نشوف العدد أد إيه".

المتابعون للفنانة المصرية، تجاهلوا ما طلبت منهم في تعليقها على الصورة الحديثة لها ، وذهبوا للتغزل بها، وإبداء الإعجاب بجمالها ورقتها وما ابرزته من خلف ملابسها الضيقة .

ومؤخرًا أطلت الفنانة سارة سلامة على متابعيها عبر منصة إنستغرام، بصورة من أحدث جلسة تصوير لها.

وبدت سارة في اطلالتها الحديثة التي تم تداولها من قبل رواد بمنصات التواصل الاجتماعي ، وسط بستان ببنطلون أبيض ملتصق بجسدها، وفانيلة خضراء ضيقة، وحذاء رياضي لون أبيض. ولم تكتف الفنانة الشابة سلامة ، بإرتداء تلك الملابس الجريئة، بل أقدمت على القيام بحركة أنحاء بسيطة مع ميلان رأسها نحو الخلف ، لتبرز أردافها أكثر مما هو عليه من بروز جراء البنطلون الضيق .

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت سارة تسريحة الشعر الإنسيابية، حيث تركت خصلات شعرها الأسود الناعم تنسدل على ظهرها ، كما اعتمدت مكياج يرتكز على الألوان الترابية، فقامت برسم عينيها بالآيلاينر الأسود، ودمجت قليل من الآيشادو اللامع مع تحديد الحواجب ووضع الهايلايتر في بعض مناطق الوجه، بالإضافة إلى وضع قليل من البلاشر النود وأحمر الشفاة باللون النود اللامع، مما زادها جمالاً ورقة وإثارة .

ولقيت تلك الصورة تفاعلات كبيرة من قبل رواد منصات السوشال ميديا، وذلك من خلال المشاركة والإعجابات والتعليقات عليها بشكل غزير .

وتنوعت التعليقات بين الإشادة والإطراء والاندهاش والنقد الذي وصل في بعضه إلى حد التجريح والإساءة.

سارة سلامة هي نجلة الفنان المصري أحمد سلامة، من مواليد 6 ديسمبر 1992 ، عملت في بداية حياتها المهنية، في مجال الإعلانات ، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها : الهروب، موجة حارة، ابن حلال، اسم مؤقت.

كما شاركت في فيلم "خلى بالك من اللى جاي"، وهو من بطولتها إلى جانب رانيا يوسف، ومجدي كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخري، وهو من تأليف وإخراج حمدي يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق.



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