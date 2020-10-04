نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تمارس الرياضة وتكشف اجزاء حساسة من جسدها (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تفاجئ جمهور منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بتداول صفحات فنية ، صورة للفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، وهي تمارس تمارين رياضية بملابس داخلية مع نظارة شمسية . وفقا لتعليقات البعض.

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واثارت صورة مرعشلي، موجة جدل واسعة بين الجمهور، فمنهم من قال إن السروال والقميص الذي ترتديهما، هما ملابس داخلية ، ومنهم من قال انهما ملابس رياضية، وأكد طرف آخر من الجمهور أن رقة ولمعان وضيق الملابس التي ظهرت بها الفنانة ، لا يمكن أن تلبس إلا داخل المنزل فقط، مشيرين إلى ان فتحة الصدر والإبط في تلك الملابس وكذا شافيتها من جهة الصدر لا تسمح للمرء بالخروج بها من المنزل لممارسة الرياضة.

كما ركز متابعون على ظهور إبطي وذراعي وصدر النجمة السورية، وبروز مفاتنها ، وعبروا عن إنبهارهم بها إلى جانب إنبهارهم واعحابهم بجمال وأنوثة هيا مرعشلي.

وامس تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن، ورواد بموقع إنستغرام، صورة جريئة للفنانة هيا مرعشلي ظهرت فيها وهي ترتدي بكيني قصير وضيق باللون الأسود، وتنتعل حذاء رياضياً أبيضاً، فيما يدها اليمنى تتحسس شعرها والاخرى ممسكة بتلفون مرفوع إلى إمام وجهها.

وحازت الصورة على مشاركات واعجابات وتعليقات كثيرة ، وتنوعت التعليقات بين الإشادة والإطراء والاندهاش والنقد المنطقي والنقد الجارح والمتطرف..

وكانت النجمة السورية ، قد خطفت أنظار جمهور منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مؤخراً بإطلالة أنيقة استعرضت من خلالها جمالها بجراءة كبيرة.

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تلك الإطلالة بشكل واسع عبر منصة "إنستغرام"، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين.

وظهرت الفنانة هيا مرعشلي، بفستان اسود قصير، مكشوفة الساقين والفخذين بالكامل، فيما أعتمدت تسريحة شعر جذابة ومثيرة ، انسدلت نحو ظهرها وكتفيه حتى وصلت إلى سلم الدرج الذي تجلس فيه الفنانة .

أما عيني النجمة السورية، فكعادتهما، بدتا واسعتين وساحرتين وتحمل مع نظراتهما الكثير من الأنوثة والرقة والإثارة.

يذكر أنه ورغم الغياب المتكرر للفنانة هيا مرعشلي، عن منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن رواد التواصل ، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها وهي تمارس تمارين رياضية.

وهيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من النجمات الصاعدات الآتي يحظين بجماهيرية واسعة في سوريا وعلى مستوى الوطن العربي.



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