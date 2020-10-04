لانا ديل تتعرض لإنتقادات حادة بسبب اطلالتها الأخيرة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تعرضت النجمة العالمية ​لانا ديل راي​ ، لانتقادات حادة بعدما ظهرت في اطلالتها الأخيرة مرتدية كمامة شفافة من الشبك لا تتوافر فيها المعايير الصحية الازمة للحماية من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

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واعتبر البعض إن إرتداء النجمة العالمية لهذه الكمامة، يعرض نفسها والآخرين إلى خطر الإصابة بالفيروس خاصة أن الكمامة تحتوي على فراغات كاشفة متعددة ولا تشبه الكمامة الطبية بشيء.

وحازت إطلالة لانا ديل راي، التي نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام، والمتمثلة في مقطع فيديو قصير،على مشاهدة ما يقارب من مليون و806 الف مشاهدة وأكثر من 10 الف تعليق وردت فيها موجة الانتقادات الحادة للنجمة العالمية.

ويشار الى أن ديل راي إضطرت لإلغاء جولتها الغنائية الأوروبية في شهر شباط فبراير الماضي، وذلك بسبب مرضها، وهو الخبر الذي صدم محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار الذين قلقوا على صحتها.

ولدت ونشأت، إليزابيث وولريدج غرانت، الشهيرة فنيا "لانا ديل راي" بمدينة نيويورك في 21 يونيو عام 1985.

وبدأت لانا دِلْ راي ، مهنتها الفنية في عام 2005 وحظيتْ باهتمام واسع عندما انتشرَت أغنيتها "فيديو غيمز" عبر الإنترنت، ثم حظيتْ بشهرة أوسع عندما احتل ألبومها الثاني "بورن تو داي" المرتبة الثانية لقوائم المبيعات الأمريكية وأصبح خامس ألبوم في قائمة الألبومات الأفضل مبيعاً لعام 2012.

وفي عام 2014 أطلقتْ ألبومها الثالث Ultraviolence ونال الألبوم آراء إيجابية من النقاد وحقق نجاحاً تجارياً كبيرا حيث أنه أول ألبوم لها يحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة.

وبعد جولة عالمية في عام 2015 أطلقتْ لانا دِلْ راي ألبومها الرابع "شهر عسل" والذي نال أيضاً آراء إيجابية من النقاد، ونجاحا كبيرا .



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