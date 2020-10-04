نشكركم على قرائتكم خبر شاهد.. ظهور جديد لزوجة السلطان هيثم يلفت أنظار العمانيين .. و‘‘السيدة الجليلة’’ يتصدر تويتر (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - في ظهور جديد أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الأحد، عن توجه السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم بن طارق، إلى دولة الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن زيارة السيدة الجليلة إلى الكويت، جاءت لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى عضوات الأسرة الحاكمة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، في وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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وتداول ناشطون مقاطع فيديو لموكب زوجة السلطان هيثم والوفد المرافق لها، وهو في طريقه إلى الكويت، وسط إشادة واسعة. وتصدر وسم "#السيده_الجليله" قائمة ترند في سلطنة عمان بموقع "تويتر".



يُذكر أن مصطلح "السيدة الجليلة" عاد إلى المشهد العُماني مرة أخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يُطلق حينها على والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكان "السلطان هيثم" أصدر أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء في أعقاب وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، الثرى في الكويت الأربعاء الفائت، بعد وصوله من الولايات المتحدة.

وكان الصباح دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في تموز/ يوليو، للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.