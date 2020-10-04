نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالبكيني.. نجمة "أنت اطرق بابي" تفتح ساقيها للرسم وتبرز جزء حساس من جسدها (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٦ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداول معجبون بنجمة مسلسل " أنت أطرق بابي " هاندا أرتشيل ، صورة لها وهي مرتدية بكيني أسود ملتصق بجسدها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

العثور على فنان مصري شهير مشنوقاً أمام منزله

اختطاف فنانة لبنانية شهيرة وتصويرها عارية

رسمياً.. حلا شيحة تستعد لإعلان زواجها من الداعية مسعود بعد حصولها على هذه الوثيقة

نسرين طافش وسرير نومها حديث منصات التواصل (فيديو)

لانا ديل تتعرض لإنتقادات حادة بسبب اطلالتها الأخيرة (فيديو)

بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تمارس الرياضة وتكشف اجزاء حساسة من جسدها (صورة)

القبض على مشاعل الجلعود بعد نشرها لهذا المقطع المسيء (فيديو)

في أجرأ ظهور.. ملكة جمال سوريا تكشف المستور وتوجه أردافها نحو الكاميرا.. والجمهور: ولا في الخيال

بأقوى إطلالة إغراء.. سارة سلامة تودع الصيف بسروال ناعم وضيق يكشف تفاصيلها (صورة)

شاهد.. فنانة تركية شهيرة تظهر نسخة طبق الأصل من إبنة نانسي عجرم

بطلة باب الحارة تكسر كل الخطوط الحمراء بصورة فاضحة أغضبت الجماهير (شاهد)

صدمت الجمهور.. نيللي كريم تتحدث على الهواء مباشرة عن الحيوانات المنوية لقيس الشيخ (فيديو)

ياسمين صبري لملياردير خليجي: لا أريد أموالك أنا قادرة أشتريك (فيديو)

مكشوفة الصدر والبطن.. سوزان نجم الدين تظهر برفقة عمرو دياب في إطلالة إغراء جريئة (صور)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وبدت الفنانة هاندا أرتشيل، في الإطلالة المتداولة، وهي فاتحة لساقيها وبيدها فرشة ترسم بها على لوحة كبيرة امامها.

وما لفت الأنظار إليه لدى المتابعين والمعجبين ، بشكل أساسي ليس موهبة النجمة التركية في الرسم وجمالها، بل بروز اجزاء حساسة من جسدها الملتصق بقطعتي البكيني.

وعلق بعض جمهور هاندا أرتشيل، على اطلالتها بالتمني بأن يكون مكان لوحة الرسم التي ظهرت أمامها، والبعض الآخر بالتمني بأن يكون فرشة الرسم التي بيده، فيما علق طرف ثالث من الجمهور بكلمات تحرش لفظي خادشة للحياء.

View this post on Instagram Morning ???????? #هاندا_ارتشيل #انت_اطرق_بابي A post shared by Hande Erçel fan (@handeercel.media) on Oct 4, 2020 at 6:20am PDT

ومطلع الشهر الحالي، ظهرت النجمة التركية ، في اطلالة جديدة، وهي ترتدي حمالة صدر فقط في نصفها الأعلى، وقطعة ملابس بيضاء وسط خصرها ، فيما صدرها وبطنها مكشوفان بالكامل.

كما اختارت الفنانة هاندا أرتشيل، للإطلالة تسريحة شعر جذابة، واسدلتها نحو ظهرها ، ومكياج خفيف اقتصر على أحمر الشفاة .

وجاء هذا الظهور الحديث والجريء لنجمة "أنت اطرق بابي " عبر صورة تم تداولها، مع الساعات الأولى لدخول اول ايام شهر أكتوبر، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة " إنستغرام".

وابدى محبو وجمهور هاندا أرتشيل، سعادة غامرة بتلك الإطلالة ، اتضحت من خلال تعليقاتهم المنهمرة بغزارة والتي أحتوت على عبارات وكلمات ورموز تعبيرية ، مفعمة بالحب والإطراء لنجمتهم أرتشيل.

كما علق جمهور بطلة "أنت اطرق بابي "، بالتغزل بجمالها ورشاقتها والتطرق إلى دورها في مسلسلها الحالي ، وعلاقتها بكرم بورسين، شريكها في بطولة المسلسل.

ردود الأفعال المختلفة المعاني والأهداف، على إطلالة الفنانة التركية هاندا أرتشيل، المتداولة، لم تكن الأولى، حيث يلاحظ المتابع للمشاركات الحديثة للفنانة وكذا المتداولة ، أن جمهورها دائما تكون ردود أفعاله متعددة ومتباينة في كل تفاعلاته مع كل جديد وقديم "هاندا أرتشيل"، مع الأخذ في الاعتبار أن معظمها تحتوي كلمات حب وغزل واطراء للفنانة.

وتحظى علاقة كرم بورسين بهاندا أرتشيل بالكثير من الاهتمام، خاصةً وأنهما يظهران سوياً في الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي يجري التقاطها في كواليس مسلسلهما "أنت اطرق بابي" ويبدوان فيها منسجمان كثيراً وهو ما يثير الحديث حول وجود علاقة عشق وحبٍ بينهما.

وكانت هاندا قد نشرت قبل وقت قصير، صورةً تجمعها بكرم، ظهرت فيها وهي ترتدي توب باللون الأبيض بتصميم مختلف من الأعلى بكم طويل، ومكشوف من الكتف الأخر، وهي الصورة التي حظيت بالكثير من الإعجابات خصوصاً وأنها جاءت لتروج للحلقة لإحدى حلقات مسلسلهما.

جاء ذلك بعد عرض حلقة جديدة من حلقات مسلسل "أنت أطرق بابي" التركي، التي أصبحت متاحة مدبلجة ومترجمة عبر منصة "شاهد vip".

"أنت أطرق بابي" من بطولة كرم بورسين (سيركان) وهاندا أرتشيل (إيدا)، ويعرض مساء الأربعاء من كل أسبوع.

يذكر أنه بعد تأكيد انفصال هاندا ارتشيل عن حبيبها المغني مراد دالكليش، وانتشار خبر عن أنّ سبب الانفصال القبلة بين هاندا ارتشيل وكرم بورسين في الحلقة الاولى من مسلسهما الصيفي "انت اطرق بابي"، انتشر مقطع فيديو لكواليس تصوير القبلة ويظهر من خلال الفيديو انها استغرقت وقتاً طويلاً، عكس ما ظهرت في المسلسل.

واعتبر كثير من رواد مواقع التواصل أنّ مراد لديه الحق في غيرته على هاندا والانفصال عنها .



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام