نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبل قليل.. نشر أول صورة للفنانة منة فضالي من "الزنزانة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٢ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة منة فضالي، قبل قليل ، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بأول صورة لها ، من مشاهد فيلم " زنزانة 7 " الذي يعرض حاليًا بدور السينما المصرية. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: كيوم ولدتها أمها.. ياسمين صبري تظهر بدون ملابس وتثير الغضب (شاهد) العثور على فنان مصري شهير مشنوقاً أمام منزله بالبكيني.. نجمة "أنت اطرق بابي" تفتح ساقيها للرسم وتبرز جزء حساس من جسدها (صورة) اختطاف فنانة لبنانية شهيرة وتصويرها عارية رسمياً.. حلا شيحة تستعد لإعلان زواجها من الداعية مسعود بعد حصولها على هذه الوثيقة نسرين طافش وسرير نومها حديث منصات التواصل (فيديو) لانا ديل تتعرض لإنتقادات حادة بسبب اطلالتها الأخيرة (فيديو) بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تمارس الرياضة وتكشف اجزاء حساسة من جسدها (صورة) القبض على مشاعل الجلعود بعد نشرها لهذا المقطع المسيء (فيديو) في أجرأ ظهور.. ملكة جمال سوريا تكشف المستور وتوجه أردافها نحو الكاميرا.. والجمهور: ولا في الخيال بأقوى إطلالة إغراء.. سارة سلامة تودع الصيف بسروال ناعم وضيق يكشف تفاصيلها (صورة) شاهد.. فنانة تركية شهيرة تظهر نسخة طبق الأصل من إبنة نانسي عجرم بطلة باب الحارة تكسر كل الخطوط الحمراء بصورة فاضحة أغضبت الجماهير (شاهد) صدمت الجمهور.. نيللي كريم تتحدث على الهواء مباشرة عن الحيوانات المنوية لقيس الشيخ (فيديو) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وعلقت الفنانة فضالي على الصورة قائلة : "شجن فيلم زنزانة 7 .. منة فضالي #شجن #زنزانة7 " View this post on Instagram شجن فيلم زنزانه ٧ #منه_فضالي #شجن #زنزانه٧ A post shared by ♥️MENNA FADALI♥️ (@manoushafadali) on Oct 4, 2020 at 10:58am PDT View this post on Instagram شجن فيلم زنزانه ٧ #منه_فضالي #شجن #زنزانه٧ A post shared by ♥️MENNA FADALI♥️ (@manoushafadali) on Oct 4, 2020 at 10:58am PDT A post shared by ♥️MENNA FADALI♥️ (@manoushafadali) on Oct 4, 2020 at 10:58am PDT وجاءت مشاركة الفنانة المصرية، بهذه الصورة بعد أن اقترابت إيرادات الفيلم من المليون الرابع من الجنيهات ، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 3 ملايين و750 ألف جنيه، جاءت تفاصيلها مليون و960 ألف جنيه في الأسبوع الأول، ومليون 775 خلال الأسبوع الثانى، حيث تم انزال العمل في دور العرض يوم 16 من شهر سبتمبر الماضى. الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏ تدور أحداثه حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقه "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا. يذكر أن السينمات تعرض حالياً بجانب "زنزانة 7" أفلام "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "‏الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وإخراج أسامة حسام الدين.

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