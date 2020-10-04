بطلة مسلسل "العشق الممنوع" تعلق على مشهدها الجنسي الفاضح

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٧ مساءً (متابعات/خاصة )

رفضت النجمة التركية بيرين سات التعليق على الهجوم الكبير الذي تتعرّض له بسبب تصويرها مشهد جنسي فاضح ضمن مسلسلها (الهدية) الذي انطلق عرضه على موقع (نتفلكس) في ٢٧ من الشهر الأخير من عام ٢٠١٩.

لم ترد على أحد الصحافيين بعدما لاحقها ومنعته من التقاط أي صورة لها، لكنها أبلغته إنها راضية عن كل مشاهدها التي مرت بالعمل.

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وسرد الصحافي لموقع (غيس التركي): (بيرين كانت لطيفة لكنها لم ترغب بإجراء أي مقابلة وكانت مع صديقتها، واحترمت إرادتها وأخبرتني إنها سعيدة جدًا بالأصداء الرائعة التي يحققها العمل في تركيا).

وتابع ما فهمته منها إنها ليست نادمة على أي مشهد صورته، وذلك المشهد الجنسي يبدو إنها راضية عنه بشكل تام).



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