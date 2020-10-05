ياسمين صبري تقلد أشهر نجمة إغراء في العالم وتشعل "انستجرام"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - خاص)

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها بإطلالة جديدة، حيث صبغت شعرها من اللون الأسود الحالك إلى اللون الأشقر. وشاركت الفنانة المصرية متابعيها على "انستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها بالشعر الأشقر فيما ارتدت فستان مشجر وبدت في اطلالتها الجديدة أشبه بنجمة الإغراء العالمية مارلين مونرو وفق ماقال رواد مواقع التواصل. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: صاحبة "النظرة الثانية" تكشف ما سيحدث لترامب وموعد نهاية العالم (شاهد) رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة بفستان جريء.. إيناس النجار تبرز مفاتنها وتشعل "إنستغرام" (صورة) بعدما اغتصبها ابن شقيقتها.. العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية أمام المتابعين شاهد ماذا تفعل نسرين طافش في سريرها قبل النوم بـ 5 دقائق.. (فيديو) الصحة السعودية تزف أسعد خبر لجميع مناطق المملكة فنانة سعودية شهيرة تعتزل الفن وتحذف كافة صورها (شاهد) تسريب خادش للحياء ينهي نجومية هيفاء وهبي.. شاهد هذه أفضل دولة عربية تشعر فيها المرأة بالامان والطمانينة غداً.. السعودية تطرح عملة ورقية عصرية (صور) بطلة مسلسل "العشق الممنوع" تعلق على مشهدها الجنسي الفاضح بإستثناء مقطع واحد.. حلا نورة تحذف جميع صورها وفيديوهاتها من منصات التواصل كيوم ولدتها أمها.. ياسمين صبري تظهر بدون ملابس وتثير الغضب (شاهد) قبل قليل.. نشر أول صورة للفنانة منة فضالي من "الزنزانة" إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية”، الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها بطولته كلا من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، وهبة عبد الغني.

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